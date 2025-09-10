Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025: Πού γίνονται οι αιτήσεις, πότε αναμένονται οι πληρωμές
Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025: Πού γίνονται οι αιτήσεις, πότε αναμένονται οι πληρωμές
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ
Σήμερα Τετάρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ΕΔΩ, ενώ το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 € έως 1.375,50 €.
Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.
Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.
