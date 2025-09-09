Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός, πότε θα πάνε στα ΑΤΜ όσοι το δικαιούνται
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός, πότε θα πάνε στα ΑΤΜ όσοι το δικαιούνται
Ποιες κατηγορίες θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ, πότε θα γίνει η πληρωμή του, ποιοι εξαιρούνται από αυτό
Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ, που θα δοθεί τον Νοέμβριο, (και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εφεξής), μένουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής:
-Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
-Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
-Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
-Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
-Οι μακροχρόνια άνεργοι
-Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
-Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
-Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
-Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής:
-Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
-Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
-Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
-Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
-Οι μακροχρόνια άνεργοι
-Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
-Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
-Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
-Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών
Ποιοι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώΠοιοι είναι όμως οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ;
Αφορά συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (έως 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους, ακίνητη περιουσία έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα).
Δικαιούχοι είναι επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες με παροχές του ΟΠΕΚΑ, τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς παιδιών ενταγμένων σε ειδικά αναπηρικά προγράμματα. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς - Κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα θα επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς - Κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα θα επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα