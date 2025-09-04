Επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι και ποιοι μένουν εκτός
Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, με καταβολή κάθε Νοέμβριο - Το μέτρο αφορά κύρια και φοιτητική κατοικία, με εισοδηματικά κριτήρια και αφορολόγητη απόδοση
Με το νέο νομοσχέδιο για τη δημοσιονομική διαχείριση, που τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισάγει μια σημαντική αλλαγή για τους ενοικιαστές: την επιστροφή μέρους του ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με το άρθρο 70, δημιουργείται μια διαδικασία επιστροφής χρημάτων χωρίς αίτηση. Η ΑΑΔΕ θα πιστώνει το ποσό κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.
Η ενίσχυση καλύπτει όλα τα φυσικά πρόσωπα που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία και ισοδυναμεί με το 1/12 του ετήσιου ενοικίου. Για παράδειγμα, σε μίσθωση 4.800 ευρώ το 2024, θα επιστραφούν 400 ευρώ το 2025. Η καταβολή θα γίνεται κάθε χρόνο έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Η πρόβλεψη ισχύει τόσο για κύρια όσο και για φοιτητική κατοικία, ενώ το μέτρο καλύπτει και συμφωνούντα ζευγάρια ή διαζευγμένους γονείς.
