Tράπεζες: Ο «χάρτης» των χρηματοδοτήσεων – Ποιους δανείζουν και ποιους όχι
Tράπεζες: Ο «χάρτης» των χρηματοδοτήσεων – Ποιους δανείζουν και ποιους όχι
Στροφή με 3.1 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Ενέργεια και μεταποίηση ο ισχυρός κλάδος - Μικρός δανεισμός για επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες
Το αφήγημα της πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών τραπεζών δείχνει πέρα για πέρα αληθινό και επεκτείνεται σχεδόν σε όλους τους χώρους οικονομίας με κάποιους να κάνουν τη διαφορά στους τραπεζικούς στόχους που βλέπουν πιστωτική επέκταση πάνω από 12 δισ. ευρώ για το 2025. Εκείνο όμως που δείχνει να έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι άλλο από το γεγονός πως οι τράπεζες αρχίζουν να δίνουν δάνεια και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως φαίνεται από την πιστωτική επέκταση του α εξαμήνου στην ανάλυσή της.
Τα μεγάλα έργα ενέργειας και μεταποίησης είναι μεγάλης κλίμακας και συνήθως έχουν σταθερές ταμειακές ροές, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακά δίκτυα, βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Η πιστωτική επέκταση είναι στενά συνδεδεμένη με πολιτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ. Τα μεγάλα έργα ενέργειας, ειδικά εκείνα που εντάσσονται στο RRF (Recovery and Resilience Facility), δημιουργούν υψηλή ζήτηση για δανεισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ενέργεια και μεταποίηση ο ισχυρός κλάδοςΗ ενέργεια και η μεταποίηση φαίνεται να είναι οι κλάδοι στους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα δίνουν το μεγαλύτερο βάρος και τα οποία έχουν επιτύχει 1,472 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση το α εξάμηνο και 1,249 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Είναι φανερό πως οι τράπεζες κινούνται με βάση τις πολιτικές που χαράσσονται αφού τα μεγάλα έργα σε συνδυασμό με το RRF είναι αυτά που δημιουργούν και τη δανειακή ζήτηση.
Τα μεγάλα έργα ενέργειας και μεταποίησης είναι μεγάλης κλίμακας και συνήθως έχουν σταθερές ταμειακές ροές, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακά δίκτυα, βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Η πιστωτική επέκταση είναι στενά συνδεδεμένη με πολιτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ. Τα μεγάλα έργα ενέργειας, ειδικά εκείνα που εντάσσονται στο RRF (Recovery and Resilience Facility), δημιουργούν υψηλή ζήτηση για δανεισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα