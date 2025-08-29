Alpha Bank: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία

Ανάπτυξη 3% το 2025 και 3,1% το 2026 «βλέπει» το ΔΝΤ όμως η Γαλλία παραμένει σε κρίση, με υψηλό έλλειμμα και χρέος 113% του ΑΕΠ, εν μέσω πολιτικής αστάθειας