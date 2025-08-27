Bloomberg: Η πολιτική κρίση απειλεί την οικονομική ανάκαμψη στη Γαλλία – Στον «πάγο» προσλήψεις και επενδύσεις
Η νέα πολιτική θύελλα φρενάρει την «εταιρική» Γαλλία με τον κίνδυνο ύφεσης να πλησιάζει
Το νέο κύμα πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία απειλεί να εκτροχιάσει την εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι επιχειρήσεις παγώνουν προσλήψεις και επενδύσεις.
Με τους βουλευτές να ετοιμάζονται να ανατρέψουν την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου που κάλεσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, τα στελέχη των εταιρειών διερωτώνται πώς μια νέα κυβέρνηση θα κατορθώσει να εξασφαλίσει στήριξη και να αντιμετωπίσει το ζήτημα του μεγαλύτερου ελλείμματος προϋπολογισμού στην ευρωζώνη.
«Ορισμένες γαλλικές επιχειρήσεις θα περιμένουν την ψήφιση του προϋπολογισμού πριν προχωρήσουν σε σχέδια προσλήψεων ή επενδύσεων», σημείωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Oddo BHF, Τόμας Ζλοβόντζκι. «Με την αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και μια ήδη αδύναμη οικονομία, η ορατότητα ήταν περιορισμένη· τώρα είναι ακόμη χειρότερη».
Τα στοιχεία ανάπτυξης της οικονομίας ήδη έκρυβαν την αδυναμία των επενδύσεων από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, οι οποίες συρρικνώνονται ή μένουν στάσιμες κάθε τρίμηνο από τις πρόωρες εκλογές του Εμανουέλ Μακρόν πέρυσι. Εάν η πτώση επαναληφθεί, θα περιορίσει την παραγωγή, η οποία αυξήθηκε προσφάτως κυρίως λόγω αποθεμάτων, όπως γράφει το Bloomberg.
«Χάσαμε μεγάλο μέρος της ορατότητας στον γαλλικό οικονομικό κύκλο», σημείωσε ο Μπενουά Πελουάγ, CIO της Natixis Wealth Management. «Δεν ανησυχώ για μια στιγμή ‘Λιζ Τρας’ στη Γαλλία — τουλάχιστον όχι ακόμα — αλλά για τον μακροοικονομικό αντίκτυπο και την έλλειψη προοπτικής για τις επιχειρήσεις».
Οι εταιρικοί φόβοι εντείνονται από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Φεβρουαρίου, μετά την ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης, εισήγαγε προσωρινούς φόρους για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα, κόμματα της αντιπολίτευσης απαιτούν περισσότερα μέτρα.
Η κρίση θα βρεθεί στο επίκεντρο της ετήσιας διάσκεψης της επιχειρηματικής ένωσης Medef στο Παρίσι. Ο Μπαϊρού και υπουργοί του θα μιλήσουν την Πέμπτη, επιδιώκοντας να πείσουν τους βουλευτές να μην ανατρέψουν την κυβέρνηση.
