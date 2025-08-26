Εκλογές και παραίτηση Μακρόν θέλουν επτά στους δέκα Γάλλους - Μπαϊρού: Αν πέσω έρχεται το χάος… και στο βάθος το ΔΝΤ

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η κυβέρνηση της Γαλλίας, με την χώρα για άλλη μια φορά στο κατώφλι της πολιτικής κρίσης και της οικονομικής με έναν προϋπολογισμό περικοπών