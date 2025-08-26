Πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ: Το success story που γράφεται με υψηλότερες εισπράξεις φόρων και συγκράτηση δαπανών
Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 7,9 δισ. ευρώ, πολύ πάνω από τον στόχο των 3,6 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι δύο παράγοντες στήριξαν το αποτέλεσμα: οι υψηλότερες εισπράξεις φόρων και η συγκράτηση συγκεκριμένων δαπανών. Από τη μία πλευρά, τα έσοδα ενισχύθηκαν χάρη στις καλύτερες επιδόσεις βασικών φορολογικών κατηγοριών, ενώ από την άλλη το κράτος «έκοψε ταχύτητα» σε μεταβιβάσεις και πληρωμές, κλειδώνοντας το πλεόνασμα πολύ ψηλότερα από τις προβλέψεις.
Η πρώτη πηγή υπεραπόδοσης ήταν οι φόροι εισοδήματος, που στο επτάμηνο έφεραν περίπου 1,3 δισ. ευρώ περισσότερα. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατέγραψε αύξηση 907 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της νωρίτερης έναρξης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, που έφερε εμπροσθοβαρώς εισπράξεις. Στα νομικά πρόσωπα, οι εισπράξεις ήταν κατά 59 εκατ. ευρώ υψηλότερες, ενώ στους λοιπούς φόρους εισοδήματος η διαφορά έφτασε τα 350 εκατ. ευρώ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η φορολογική συμμόρφωση και η πιο γρήγορη ροή δηλώσεων έφεραν σημαντικό «μπόνους» στο δημόσιο ταμείο.
Η δεύτερη πηγή ενίσχυσης ήταν ο ΦΠΑ, που απέδωσε 357 εκατ. ευρώ παραπάνω. Η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την καλύτερη απόδοση των ελέγχων, έδωσαν στο κράτος επιπλέον έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα των δημοσίων οικονομικών. Στα ακίνητα, ο ΕΝΦΙΑ και οι λοιποί φόροι ιδιοκτησίας πρόσθεσαν 90 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που συνδέονται με καύσιμα και καπνικά, κινήθηκαν θετικά με +87 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 40,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,15 δισ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο.
Την ίδια ώρα, οι δαπάνες ήταν χαμηλότερες κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις. Η μεγαλύτερη διαφορά προήλθε από τις μεταβιβάσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που μετατέθηκαν χρονικά και ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, αλλά και από τις πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ που επίσης καθυστέρησαν. Αυτοί οι ετεροχρονισμοί δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, αλλά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο ταμειακό ισοζύγιο της Κεντρικής Διοίκησης, στηρίζοντας το τελικό πλεόνασμα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι, σε λιγότερο από επτά μήνες, το κράτος έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό «μαξιλάρι» 7,9 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο περιθώριο να κινηθεί πιο άνετα ενόψει φθινοπώρου και να προετοιμάσει το πακέτο της ΔΕΘ με μεγαλύτερη ασφάλεια.
