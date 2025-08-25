Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

Βασικές Προτάσεις και Προτεραιότητες του ΕΒΕΑ – Πυλώνες Παραγωγικού Μετασχηματισμού

Ειδικές Παρεμβάσεις για την Αττική

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για «», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), απέστειλε σήμερα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων.Το υπόμνημα σκιαγραφεί μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα, με βασικό σκοπό τον, που θα διασφαλίζει όρους ευημερίας και προόδου για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.Δίνοντας το υπόμνημα στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ,, δήλωσε: «Παρά τη σταθερή ανάπτυξη και τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών, οι προκλήσεις επιμένουν και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει βιώσιμα χαρακτηριστικά και δυναμισμό.Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί καταλύτη για τη στρατηγική μετάβαση προς ένα νέο, πιο ανθεκτικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα μοντέλο βασισμένο στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου, την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της ευφυούς γεωργίας, που θα αξιοποιεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και θα δημιουργεί ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καλεί την Πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, που θα συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας είναι μια Ελλάδα που παράγει περισσότερο και καλύτερα, εξασφαλίζοντας ευημερία για όλους».Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ περιλαμβάνει ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, οργανωμένο σε έντεκα άξονες, καθώς και ειδικές προτάσεις για την περιφέρεια της Αττικής. Οι κύριες προτάσεις του Επιμελητηρίου είναι οι ακόλουθες:: Μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους από την κατανάλωση στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή νέας γενιάς και την εξωστρέφεια. Προτείνεται η ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης, η επένδυση σε ευφυείς καλλιέργειες και η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών.: Αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), ανάπτυξη του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων και δημιουργία ενός Ταμείου Χαμηλών Εξασφαλίσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.: Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη Επιχειρήσεων, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.: Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων (Skills Agenda 2030), αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτικές για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού (brain gain) και στοχευμένη δημογραφική πολιτική.: Προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες της αγοράς, ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας και ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό.: Θεσμοθέτηση Δείκτη Ποιότητας, επέκταση του gov.gr και πλήρης αυτοματοποίηση των υπηρεσιών. Θεσμική συνεργασία με τα Επιμελητήρια μέσω της αναγνώριση των Επιμελητηρίων ως φορέων fast-track εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, και ανάθεσης ειδικών ρόλων διαμεσολάβησης, επικοινωνίας και παροχής πληροφόρησης.: Απλοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, κατάργηση αχρείαστων δικαιολογητικών, ψηφιακή διασύνδεση των κρίσιμων φορέων και συστημάτων, ανάπτυξη ενιαίου επιχειρηματικού φακέλου (business ID) για κάθε επιχείρηση, με πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων αρχών.: Ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση, αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και προώθηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας από τις επιχειρήσεις.: Έλεγχος των δημοσίων δαπανών, καταπολέμηση της σπατάλης και εστίαση σε στρατηγικές επενδύσεις.: Θέσπιση πλαισίου πενταετούς φορολογικής σταθερότητας και μείωση του συνολικού φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους με μέτρα όπως η μόνιμη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες, η δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών κατά 50%, έκπτωση 5% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου κερδών και της προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα, θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, εισαγωγή λογικής ενιαίας ρύθμισης οφειλών – φορολογικών και ασφαλιστικών – με σταθερούς όρους και αυτοματοποιημένη διαδικασία, καθιέρωση «Συμφώνου Φορολογικής Συμμόρφωσης» για συνεπείς επιχειρήσεις, δημιουργία μηχανισμού ταχείας επίλυσης διαφορών με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΑΑΔΕ, με θεσμική συμμετοχή των Επιμελητηρίων: Ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας μέσω επενδύσεων σε διττές υποδομές, λιμάνια, και διεθνείς συνεργασίες, έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με την υιοθέτηση έγκαιρων μέτρων πρόληψης, αναβάθμιση της ποιότητας της διακυβέρνησης, καθώς και ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.Τέλος, το υπόμνημα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την Αττική, οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, του κυκλοφοριακού προβλήματος, καθώς και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.Προτείνεται η σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης του Παρεμπορίου και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πενταετούς Κυκλοφοριακού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης και τη δημιουργία δημιουργία ζωνών εμπορευματικών μετακινήσεων.Τέλος, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος εστιάζει στη δημιουργία θεματικών διαδρομών, την ενίσχυση των υποδομών, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Αττικής.