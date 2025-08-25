Εθνική Ασφαλιστική: Τα επόμενα βήματα για την πλήρη ένταξη στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς

Τι θα μετρήσει η Εποπτική Αρχή - Τι αποφάσεις θα λάβει η ΕΤΕ - Ξεκαθαρίζει η μετοχική εικόνα