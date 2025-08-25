Εθνική Ασφαλιστική: Τα επόμενα βήματα για την πλήρη ένταξη στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς
Τι θα μετρήσει η Εποπτική Αρχή - Τι αποφάσεις θα λάβει η ΕΤΕ - Ξεκαθαρίζει η μετοχική εικόνα
Τον Οκτώβριο ή αργότερα το Νοέμβριο εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς.
Η εξαγορά πρέπει να λάβει ακόμη την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και του SSM, ωστόσο μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι δύο άλλες εγκρίσεις δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι πως μέχρι τότε δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει και η μετοχική σύνθεση της εταιρίας, να έχει δηλαδή ξεκαθαρίσει κατά πόσον η Εθνική Τράπεζα θα πουλήσει το 10% που κατέχει στην Εθνική Ασφαλιστική και πως θα διαχειριστεί το θέμα του bancassurance με την εταιρία, μιας και η εκτίμηση είναι πως εν τέλει η Εθνική Τράπεζα με τη ρευστότητα που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εξαγορά κάποιας άλλης ασφαλιστικής εταιρίας. Θα το πράξει ή όχι είναι θέμα που μένει να το δούμε.
Βεβαίως, το τοπίο προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους, καθώς η Εθνική Τράπεζα έχει και ένα υπόλοιπο συμφωνίας με το CVC που θα πρέπει και αυτή με τη σειρά της να υλοποιηθεί.
