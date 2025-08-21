Τσάπαλος για ΔΕΘ: Αν αλλάξουν οι κλίμακες φορολόγησης, οι πολίτες θα δουν μόνιμη μηνιαία αύξηση εισοδήματος

Το οικονομικό επιτελείο εστιάζει σε ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, «χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλέψεις και για υπόλοιπες κοινωνικές οικονομικές ομάδες» όπως δήλωσε ο ε κπρόσωπος Τύπου του υ πουργείου Οικονομικών