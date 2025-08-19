S&P: Αμετάβλητο το αξιόχρεο των ΗΠΑ στο ΑΑ+ παρά το υψηλό χρέος, λόγω των δασμών

Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε το ΑΑ+ των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς του Τραμπ θα ενισχύσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, παρά το διογκωμένο έλλειμμα και τις πιέσεις στις αγορές