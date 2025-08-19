S&P: Αμετάβλητο το αξιόχρεο των ΗΠΑ στο ΑΑ+ παρά το υψηλό χρέος, λόγω των δασμών
Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε το ΑΑ+ των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς του Τραμπ θα ενισχύσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, παρά το διογκωμένο έλλειμμα και τις πιέσεις στις αγορές
Οι σαρωτικοί δασμοί Τραμπ, έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, έντονες αντιδράσεις από εμπορικούς εταίρους και σφοδρή κριτική οικονομολόγων. Ωστόσο, η S&P Global Ratings βλέπει και μια θετική διάσταση: τα έσοδα από τις επιβαρύνσεις αναμένεται να βοηθήσουν στη διατήρηση της δημοσιονομικής υγείας της χώρας.
Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ΑΑ+ για τις ΗΠΑ, διατηρώντας σταθερό το outlook, εκτιμώντας ότι τα έσοδα από δασμούς θα περιορίσουν το δημοσιονομικό βάρος του πρόσφατου φορολογικού και δαπανηρού νομοσχεδίου.
Η απόφαση αυτή θεωρείται μια σημαντική θετική εξέλιξη για τον Τραμπ, ο οποίος υπερασπίζεται διαρκώς το πρόγραμμά του, απέναντι σε όσους προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα πλήξουν την αμερικανική οικονομία. Οι αναλυτές της S&P δεν αντέκρουσαν ευθέως τις ανησυχίες αυτές, αλλά τόνισαν ότι οι δασμοί θα λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι» απέναντι στις δημοσιονομικές πιέσεις που δημιουργεί το πακέτο φοροελαφρύνσεων και δαπανών.
