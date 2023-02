Οικογένεια Λεβέντη - Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου

Ο Αλκης Αλγιαννάκης με τον Βασίλη Λέκκα, την αδελφή του Ασπασία Λεβέντη και τη διευθύντρια της Ν Αrt S.A., Νέλλη Φίλη

To ακίνητο της Ασπασίας Λεβέντη στην Ηρώδου Αττικού, αξίας 2,5 εκατ. ευρώ, που βγαίνει στο σφυρί για 100.000 ευρώ

Το οικόπεδο στην Κερατέα που θα βγει σε πλειστηριασμό αντί 61.182 ευρώ στις 7 Ιουλίου

To δημοσίευμα στο «Πρώτο ΘΕΜΑ», στις 29/1/2023, για τον πλειστηριασμό του ακινήτου της Ασπασίας Λεβέντη στην Ηρώδου Αττικού

Τα γραφεία της Arcom και Africon Group στεγάζονται στο ίδιο κτίριο επί της οδού Δεληγιάννη 72 στη Μεταμόρφωση

Η Ithax Telephony, η οποία προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω του δορυφορικού ευρυζωνικού δικτύου Starlink, δηλαδή της εταιρείας που δημιούργησε η Space X του Ελον Μασκ

Αυτή είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό του Ιουνίου, με επισπεύδουσα τη Vega II NPL Finance DAC, για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Intrum Hellas. Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 100.000 ευρώ «πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως», που αποτελεί μέρος του κονδυλίου του επιδικασθέντος κεφαλαίου «με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της υπέρ ης η εκτέλεση, για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό», όπως σημειώνεται.Στα βάρη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, προσημείωση, για 400.000 ευρώ, κατά της Ασπασίας Λεβέντη και υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, εγγραφείσα στις 03/06/2014.Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», αυτός δεν είναι ο μόνος πλειστηριασμός εις βάρος της οικογένειας της κυρίας Λεβέντη. Και τούτο καθώς έχουν προγραμματιστεί άλλοι τρεις που στρέφονται κατά της μητέρας της, κυρίας Ειρήνης-Αννας Αλγιαννάκη.Οι συγκεκριμένοι πλειστηριασμοί έχουν προσδιοριστεί για τις 30 Ιουνίου 2023 και τις 7 Ιουλίου 2023 ενώ αφορούν δύο διαμερίσματα σε πολυκατοικία στα Πατήσια και ένα οικόπεδο στην Κερατέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυρία Ειρήνη-Αννα Αλγιαννάκη είναι πάντα παρούσα στο πλευρό της κόρης της σχετικά με τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος International Foundation for Greece (IFG), επικεφαλής του οποίου είναι η Ασπασία Λεβέντη.Οπως όλα δείχνουν, σε αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια των πλειστηριασμών ενεπλάκη λόγω χρεών που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπου επικεφαλής είναι ο γιος της Αλκης Αλγιαννάκης. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις, όπου ως οφειλέτες-ενοχικά ευθυνόμενοι αναφέρονται:-Η υπό εκκαθάριση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Arcom Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Δεληγιάννη 72 και Παρόδου Αττικής Οδού,-ο Χαράλαμπος Αλγιαννάκης, του Βασιλείου και της Ειρήνης-Αννας, κάτοικος Αθηνών,-η Ασπασία Αλγιαννάκη του Βασιλείου και της Ειρήνης-Αννας, κάτοικος Αθηνών (οδός Ηρώδου Αττικού 25-27).Ως «καθ’ ης η εκτέλεση-τρίτη κυρία» αναφέρεται η Ειρήνη-Αννα, σύζυγος Βασιλείου Αλγιαννάκη, το γένος Μαρίνου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Αναγνωστοπούλου.Οι δύο πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί για τις 30 Ιουνίου 2023 αφορούν ισάριθμα διαμερίσματα σε πολυκατοικία στα Πατήσια επί της οδού Αιλιανού 23.Πρόκειται για το διαμέρισμα Ε-4 του πέμπτου ορόφου που αποτελείται από ένα χολ, οφίς, δύο δωμάτια και μία κουζίνα μετά συνεχόμενης βεράντας (που βλέπει επί της οδού Αιλιανού), διάδρομο, λουτρό και ένα δωμάτιο με εξώστη προς τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Εχει εμβαδόν κύριων χώρων 71,50 τ.μ., βεραντών 24 τ.μ. και ολική επιφάνεια 95,50 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό το διαμέρισμα έχει οριστεί στις 78.700 ευρώ.Το δεύτερο διαμέρισμα (Ε-5) βρίσκεται και αυτό στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, έχει επιφάνεια 48 τ.μ., ενώ αποτελείται από ένα χολ, λουτρό, δύο δωμάτια, το ένα μετά εξώστη και μία κουζίνα. Η τιμή πρώτης προσφοράς γι’ αυτό έχει οριστεί στις 53.900 ευρώ.Οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην κυριότητα της κυρίας Αλγιαννάκη από το 1966 και το 1976 αντίστοιχα.Η πολυκατοικία, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, είναι της εποχής του 1965 και κατά την επιτόπια επίσκεψη του δικαστικού επιμελητή την ημέρα επιβολής της αναγκαστικής κατάσχεσης διαπιστώθηκε ότι είναι «πλήρως περατωμένη και κατοικήσιμη, παλαιάς κατασκευής, με μέτρια εξωτερική κατάσταση συντήρησης».Στα βάρη περιλαμβάνονται μια αναγκαστική κατάσχεση μόνο επί του Ε-5 διαμερίσματος για 22.478,21 ευρώ υπέρ της ΔΟΥ Αθηνών, εγγραφείσα στις 24/12/2018, ενώ επί και των δύο διαμερισμάτων προσημείωση για 100.000 ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, εγγραφείσα στις 07/06/2018, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 50.000 ευρώ υπέρ της Vega II NPL Finance DAC (για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Intrum), εγγραφείσα στις 28/11/2022.Ο συγκεκριμένος διπλός πλειστηριασμός δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 2 Φεβρουαρίου 2023. Για μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή για τις 7 Ιουλίου 2023, έχει προσδιοριστεί ένας ακόμη πλειστηριασμός με τους ίδιους ενοχικά ευθυνόμενους οφειλέτες, με την εκτέλεση να στρέφεται και πάλι κατά της Ειρήνης-Αννας Αλγιαννάκη. Αυτός αφορά ένα μικρής έκτασης οικόπεδο στην Κερατέα.Πρόκειται ειδικότερα για το με αριθμό 145 αυτοτελές, διαιρεμένο και ανεξάρτητο τμήμα οικοπέδου (οικιστική θέση), εμβαδού 198 τ.μ., που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/300 (3.33/1000) εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου, που βρίσκεται σε μείζονα έκταση 203.150 τ.μ., στη θέση «Χάρακας» στη δημοτική ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Το οικόπεδο αυτό είναι αδόμητο, χωρίς περίφραξη και συνορεύει με διώροφες κατοικίες.Οπως σημειώνεται στην έκθεση, πρόκειται για έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων και Συνταξιούχων Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους και Κλιναμαξών «Ο Αγιος Νικόλαος», η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο.Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν 300 αυτοτελή, ανεξάρτητα και διακεκριμένα τμήματα οικοπέδου (ένα εκ των οποίων είναι και το 145), πάνω στα οποία δύνανται να κτισθούν 300 αυτοτελείς και ανεξάρτητες διώροφες οικοδομές, που η καθεμιά μπορεί να είναι συνολικής επιφάνειας έως 125,27 τ.μ. Η εμπορική αξία του οικοπέδου των 198 τ.μ. προσδιορίστηκε, με βάση την έκθεση εκτίμησης, στις 61.182 ευρώ. Με αυτή την τιμή πρώτης προσφοράς έχει προγραμματιστεί να βγει στον πλειστηριασμό της 7ης Ιουλίου.Το οικόπεδο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα στην κυρία Ειρήνη-Αννα Αλγιαννάκη μέσω αγοράς τον Ιούνιο του 1989. Στα βάρη περιλαμβάνονται προσημείωση για 120.000 ευρώ υπέρ της Τράπεζας Κύπρου εγγραφείσα στις 11/02/2013, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 50.000 ευρώ υπέρ της Vega II NPL Finance DAC (για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Intrum), εγγραφείσα στις 06/12/2022. Αυτός ο πλειστηριασμός δημοσιεύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 20 Ιανουαρίου 2023.Θα πρέπει να επισημανθεί κατ’ αρχάς ότι για όλους τους παραπάνω πλειστηριασμούς παρατηρείται μια χρονική εγγύτητα σχετικά με τη «γενεσιουργό αιτία» τους.Ειδικότερα, για το «σφυρί» που στρέφεται κατά της Ασπασίας Λεβέντη και αφορά την κατοικία επί της Ηρώδου Αττικού, εκτελεστός τίτλος είναι το υπ’ αριθμόν 9266/2014 πρώτο (α’) απόγραφο εκτελεστό της 9316/04-03-2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ για εκείνα που στρέφονται κατά της Ειρήνης-Αννας Αλγιαννάκη για τα διαμερίσματα στα Πατήσια και το οικόπεδο στην Κερατέα το υπ’ αριθμόν 9408/2014 πρώτο (α’) απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 9460/05-03-2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Πρόκειται δηλαδή για δύο διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν από το ίδιο δικαστήριο με μία μέρα διαφορά. Ετσι, όλα συνηγορούν ότι αυτές οφείλονται σε χρέη της εταιρείας Arcom Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών, η οποία με βάση τις σχετικές εκθέσεις βρίσκεται υπό λύση εκκαθάριση.Στην Arcom εμφανίζεται ως διαχειριστής από τον Οκτώβριο του 1998 ο κ. Χαράλαμπος (Αλκης) Αλγιαννάκης, αδελφός της Ασπασίας Λεβέντη. Ο κ. Αλγιαννάκης, που διατελεί και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο Ιδρυμα της Ασπασίας Λεβέντη International Foundation for Greece (IFG), γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και σύμφωνα με το βιογραφικό του είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Μοντελοποίηση Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, από το King’s College του Λονδίνου.Μετά την 5ετή ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του στο King’s College, καθώς και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό, ίδρυσε διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Africon Group, ITHAX S.A., Arcom Group και άλλων, στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στην Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες.Ο κ. Αλγιαννάκης στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα τις δράσεις της αδελφής του μέσω του IFG και του Ταμείου Δράσης για τον Καρκίνο του Μαστού.Είναι επίσης συνιδρυτής της N Art S.A., μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων που προσφέρει ολοκληρωμένη και προσαρμόσιμη γκάμα υπηρεσιών τέχνης. Οπως αναφέρεται σχετικά, εξειδικεύεται σε παροχή συμβουλών πάνω σε αρχαιολογικά και μουσειολογικά θέματα, στο εμπόριο έργων τέχνης, αλλά και στην ανάπτυξη εμπορικών συλλογών τέχνης. Η N Art S.A. ιδρύθηκε και διευθύνεται από την κυρία Νέλλη Φίλη, αρχαιολόγο, μουσειολόγο και art dealer, ενώ λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Africon Group.Η κυρία Φίλη είναι επίσης senior partner στο International Foundation for Greece (IFG) της Ασπασίας Λεβέντη.Οσον αφορά την εταιρεία Arcom, που φαίνεται να αποτελεί την αιτία των οικονομικών προβλημάτων και περιπετειών της οικογένειας Αλγιαννάκη, δεν είναι γνωστά και πολλά, ιδιαίτερα σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, πέραν της επιβολής αναστολής καταχωρήσεων από το ΓΕ.ΜΗ. ήδη από πέρυσι, λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης των οικονομικών της καταστάσεων.Με βάση τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της, η Arcom Group ήταν ένας όμιλος εταιρειών που ιδρύθηκε το 1998 με κύριο αντικείμενο την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω Inmarsat, Iridium καθώς και άλλων παρόχων, δηλαδή μεσίτης παροχής δορυφορικού χρόνου ομιλίας και άλλων συνοδευτικών υπηρεσιών.Παράλληλα, λειτουργούσε και ως μεταπωλητής λογισμικού. Βασική δραστηριότητά της ήταν η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας. Υπήρξε μάλιστα, όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ISP (Internet Service Provider) που εξυπηρετούσε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο με το περίπου 11% της κίνησης Inmarsat του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου.Στο πελατολόγιο του ομίλου περιλαμβάνονταν μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το Πολεμικό Ναυτικό μέχρι και τα Ηνωμένα Εθνη.«Ο όμιλος διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στους πελάτες του, εκμεταλλευόμενος το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που διαθέτει», όπως αναφέρεται. Η Arcom ανέπτυξε μάλιστα εσωτερικά το δικό της σύστημα ERP/CRM/Billing που ονομάζεται HYDRA, το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα τη ραχοκοκαλιά των εργασιών του ομίλου Africon.Κάπως έτσι περνάμε στον άλλο εταιρικό βραχίονα, την Africon Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλών και Διαχείρισης Επιχειρήσεων που στο ελληνικό σκέλος της συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και εμφανίζεται να εδρεύει στο ίδιο κτίριο επί της οδού Δεληγιάννη 72 στη Μεταμόρφωση.Από τη σύστασή της πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Αλκης Αλγιαννάκης, ενώ στην πορεία ο σκοπός της διευρύνθηκε με υπηρεσίες εφαρμογών πληροφορικής. Μέχρι το 2014 θέση αντιπροέδρου κατείχε η αδελφή του Ασπασία Λεβέντη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο σύζυγός της Γεώργιος-Νεοκλής Λεβέντης.Στις 30 Ιουνίου 2014, ωστόσο, έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ., κατά την οποία αποχώρησε η Ασπασία Λεβέντη και τη θέση της (ως αντιπρόεδρος) ανέλαβε ο βρετανικής υπηκοότητας A. Bradshaw, ενώ ο Γ. Λεβέντης παρέμεινε ως μέλος μέχρι το 2017 που έφυγε από τη ζωή.Από τις λίγες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι η εταιρεία είχε περιορισμένη δραστηριότητα, τουλάχιστον κατά το παρελθόν. Σε ορισμένες χρήσεις μάλιστα, όπως του 2012 και του 2013, ο κύκλος εργασιών ήταν μηδενικός και το 2011 έφτανε τις 30.000 ευρώ, καταγράφοντας σταθερά ζημίες.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην Africon έχει επιβληθεί από το ΓΕ.ΜΗ. από τον περασμένο Νοέμβριο αναστολή καταχώρησης, καθώς παρήλθε άπρακτη η προθεσμία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, καθώς και αρκετών άλλων νωρίτερα…Η ιστοσελίδα εμπορικής δραστηριότητας της Africon παραπέμπει όμως σε μια άλλη εταιρεία, την Ithax Telephony, η οποία προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του δορυφορικού ευρυζωνικού δικτύου Starlink, δηλαδή της εταιρείας που δημιούργησε η Space X του Ελον Μασκ.Η Ithax εμφανίζεται να ιδρύθηκε το 2000 ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών VoIP (Voice over IP), αποτελώντας μαζί με την Arcom τους δύο τεχνολογικούς βραχίονες της Africon Group, για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία διαδικτύου ο πρώτος και για τις δορυφορικές επίγειες και θαλάσσιες επικοινωνίες ο δεύτερος.Η Africon Group όμως εμφανίζεται να διαθέτει μια πολύ ευρύτερη δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, με ιδιαίτερη παρουσία στην Αφρική και με, διόλου τυχαίο, επίκεντρο τη Νιγηρία. Τη «γενέθλια κοιτίδα» της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας Λεβέντη. Ετσι, είναι προφανές ότι η Africon δημιουργήθηκε αξιοποιώντας το ισχυρό μέχρι και σήμερα εκτόπισμα του ονόματος «Λεβέντη» στην ευρύτερη περιοχή.Οπως προβάλλεται, με βάση όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της, εστιάζει στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, έχοντας δημιουργήσει στενές σχέσεις με φυσικούς προμηθευτές, διυλιστήρια και πελάτες σε όλο τον κόσμο. Εκτός όμως από την εμπορία αργού πετρελαίου λειτουργεί και ως το «απόλυτο One-Stop-Shop για την επιτυχημένη εγκατάσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης στη Δυτική Αφρική».Ετσι, αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, από την έρευνα αγοράς μέχρι τα γραφειοκρατικά θέματα και τη χρηματοδότηση, ώστε «η εταιρεία σας να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στην τεράστια αγορά της Νιγηρίας και της Δ. Αφρικής γενικότερα».Ως τελευταίο έργο της εμφανίζεται η ίδρυση και λειτουργία ενός υψηλού επιπέδου ιδιωτικού διυλιστηρίου 110.000 bpd στην περιοχή.Η Africon, κατά τα λεγόμενα, δραστηριοποιείται στην εμπορία αργού πετρελαίου από το 2005 με έμφαση στο NNPC Nigerian Light Crude Oil, ενώ εισάγει και διανέμει στη Νιγηρία προϊόντα πετρελαίου, λιπαντικά κ.ά.«Τα στελέχη και οι υπάλληλοί μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε κάθε έναν από τους τομείς που ασχολούμαστε, ενώ όπου κρίνουμε σκόπιμο σχηματίζουμε κοινοπραξίες, καθώς και ισχυρές συμμαχίες με ειδικούς (εταιρείες και ιδιώτες) τόσο στη Δυτική Αφρική όσο και στο εξωτερικό. Η Africon συνεχίζει να διερευνά νέα επιχειρηματικά συμφέροντα στην ήπειρο πάντα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων και των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων», αναφέρει σε σχετικό σημείωμά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δρ Αλκης Αλγιαννάκης.Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι παράλληλα υπάρχει και η Africon Leventis Algianakis Limited που ιδρύθηκε στη Νιγηρία τον Νοέμβριο του 2007, όπου στους διευθυντές της (director) καταγράφονται ο Αλκης, αλλά και η Ασπασία Αλγιαννάκη.Το παράδοξο, ωστόσο, εκ πρώτης όψεως, είναι το πώς με έναν όμιλο που εμφανίζεται να διαθέτει τέτοιο επιχειρηματικό βεληνεκές τουλάχιστον εκτός Ελλάδας, η οικογένεια ενεπλάκη με την περιπέτεια των πλειστηριασμών...