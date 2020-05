Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Πράσινο φως» στο πρόγραμμα SURE για την απασχόληση

την εφαρμογή εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρεμφερών μέτρων, και για τους αυτοαπασχολούμενους, ή

μέτρων σχετικά με την υγεία, ιδίως στους χώρους εργασίας, που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το «πράσινο φως» και από τοέλαβε το Πρόγραμμα SURE για την ενίσχυση της. Μέσω του προγράμματος, μπορούν να διατεθούν δάνεια έως και 100 δισ. ευρώ προς τις χώρες-μέλη και υπό ευνοϊκούς όρους.Το SURE αποτελεί τον έναν εκ των τριών πυλώνων στο πανευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας ύψους 540 δισ. ευρώ για θέσεις εργασίας και εργαζομένους, επιχειρήσεις και χώρες-μέλη για το οποίο υπήρξε συμφωνία στο Eurogroup της 9ης Απριλίου.Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υιοθέτησαν την έκθεση του Eurogroup στις 23 Απριλίου. Το πλέγμα μέτρων ύψους 540 δισ. ευρώ θα τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιουνίου 2020.Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κοινή προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων τηςΗ χρηματοδοτική στήριξη για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE θα καταστεί διαθέσιμη μόλις όλα τα κράτη μέλη δεσμευθούν οικειοθελώς και υπογράψουν συμβάσεις εγγύησης με την. Μόλις γίνει αυτό, το SURE θα τεθεί σε λειτουργία και η ΕΕ θα μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, παρέχοντας δάνεια ύψους έως και 100 δισ. ευρώ υπό ευνοϊκούς όρους.Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Οικονομικών, το SURE αποτελεί ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των θέσεων εργασίας, από το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει να λάβει σημαντικά κονδύλια για τη βραχυχρόνια στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων.Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει: