Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
«Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»: Η παράσταση - φαινόμενο για 4η χρονιά στο Θέατρο Olvio
«Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»: Η παράσταση - φαινόμενο για 4η χρονιά στο Θέατρο Olvio
Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου
Μετά τις διθυραμβικές κριτικές, τη βράβευση του Θανάση Τριαρίδη με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για το έργο του αλλά και την υποψηφιότητα του Νίκου Στεργιώτη για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του, η παράσταση-φαινόμενο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» επιστρέφει για 4η και τελευταία σεζόν, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Θέατρο OLVIO, κάθε Τετάρτη στις 21:00, από τις 30 Σεπτεμβρίου.
Η έναρξη του νέου αυτού κύκλου θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Αυλαία, όπου θα παρουσιαστεί για τρεις βραδιές, στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική της, καθώς και για τη δυναμική ερμηνευτική της προσέγγιση. Οι δύο σκηνοθέτες, σε συνεργασία με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, συνέθεσαν ένα συμπαγές και δυστοπικό θεατρικό σύμπαν, το οποίο προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.
Τη φετινή σεζόν, στην ομάδα της παράστασης προστίθεται και ο ταλαντούχος ηθοποιός Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα.
Το έργο δημοσιεύθηκε το Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου. Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.
Η έναρξη του νέου αυτού κύκλου θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Αυλαία, όπου θα παρουσιαστεί για τρεις βραδιές, στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ξεχώρισε για την υψηλή αισθητική της, καθώς και για τη δυναμική ερμηνευτική της προσέγγιση. Οι δύο σκηνοθέτες, σε συνεργασία με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, συνέθεσαν ένα συμπαγές και δυστοπικό θεατρικό σύμπαν, το οποίο προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.
Τη φετινή σεζόν, στην ομάδα της παράστασης προστίθεται και ο ταλαντούχος ηθοποιός Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» του Κωνσταντίνου Ντέλλα.
Το έργο δημοσιεύθηκε το Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου. Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντισφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.
Παίζουν οι ηθοποιοί Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης και Γιώργος Περλέρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα