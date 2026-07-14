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«McNeal» στο θέατρο Νέος Ακάδημος με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη
«McNeal» στο θέατρο Νέος Ακάδημος με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη
Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται το «McNeal», το πολυσυζητημένο έργο που εντυπωσίασε το Broadway και συνδέθηκε με το θεατρικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Η Happy Productions εξασφάλισε τα δικαιώματα και παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Άγιαντ Αχτάρ, το οποίο ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης και βρέθηκε στο επίκεντρο της θεατρικής σεζόν, χάρη στην τολμηρή θεματική και την πρωτοποριακή σκηνική προσέγγισή του.
Το έργο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της «Φάλαινας», να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, στην πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη.
Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.
Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.
Η σκηνή του ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.
Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.
ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η Γιώτα Φέστα και ένας εξαιρετικός θίασος γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών -Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Σέρφας, Αλίκη Ανδρειωμένου και Μαρίτα Γαγάνη- συνθέτουν ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναισθηματικές συγκρούσεις, όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.
Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.
Η σκηνή του ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοιναό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.
Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.
Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026
Το έργο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της «Φάλαινας», να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, στην πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη.
Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.
Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.
Η σκηνή του ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.
Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.
ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η Γιώτα Φέστα και ένας εξαιρετικός θίασος γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών -Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Σέρφας, Αλίκη Ανδρειωμένου και Μαρίτα Γαγάνη- συνθέτουν ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναισθηματικές συγκρούσεις, όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.
Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.
Η σκηνή του ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοιναό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.
Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.
Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026
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