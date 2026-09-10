Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Από τα αφίξεις, δύο παλιά κλασικά φιλμ νουάρ με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ. Θα τα επισκεφτώ. Από τις νέες εισόδους, ανώτερη όλων η γαλλική «Φάκελος 137. Αληθινό και αποκαλυπτικό περιστατικό. Συνέβη τον Δεκέμβριο του 2018 στο φλεγόμενο Παρίσι των «κίτρινων γιλέκων». Μη το χάσετε. Καλούτσικη και η περιπέτεια «3 ώρες διορία» με έναν απολαυστικό Οουεν Γουίλσον. Συμβουλεύω να προσπεράσετε το εμετικό Νοτιοκορεάτικο «Hope». Τέλος δύο καλοφτιαγμένα ντοκιμαντέρ το πρώτο «The Match» και το δεύτερο για την πρόσφατη επανένωση των «Oasis». Εχουμε και λέμε:Το στόρι από αληθινά γεγονότα. Είναι Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού. Oι ανακρίσεις πολλαπλασιάζονται και τα βίντεο αναλύονται καρέ-καρέ, όμως στην πραγματικότητα τα στόματα παραμένουν κλειστά: από την καχύποπτη οικογένεια του θύματος μέχρι τις μονάδες καταστολής που υψώνουν τείχος σιωπής και εχθρικότητας απέναντι στην έρευνα. Έτσι, η Στεφανί έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με δύο βασικούς υπόπτους, αλλά με την εξουσία--καθηλώθηκαΔεύτερο «επεισόδιο». Tο πρώτο το 1998 με σκηνοθέτη τον Γκρίφιν Νταν, Τώρα είκοσι οκτώ χρόνια μετά. Τότε Νικόλ ήταν τριάντα τώρα κοντά στα εξήντα. Η Σάντρα τότε ήταν τριάντα και τέσσερα, τώρα εξήντα και δύο. Ποιο το story; Το τίποτα. Δηλαδή η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Όουενς καθώς αντιμετωπίζει μια νέα κρίση όταν μια ανακάλυψη σχετικά με την προέλευση της μαγείας τους έρχεται στο φως—ούτε να το σκέφτεσαι!Ότι και να πω λίγο θα είναι. Η κινηματογράφηση εξαιρετική. Αν και πιστεύω πως τα γυρίσματα έγιναν με την βοήθεια AI. Το περιεχόμενο αηδιαστικό. Και κάτι χειρότερο. Φανταστείτε σε κάποιο σημείο αφού το τέρας γκρεμίζει το σύμπαν και καταβροχθίζει κάθε πλάσμα που έπεφτε στο οπτικό του πεδίο, κάποιος ηλικιωμένος διηγείται την περιπέτειά του. Δηλαδή την ώρα που έκανε το «χοντρό» του στη Φύση είδε έκπληκτος άλλα δύο τέρατα. Από τη Νότια Κορέα--Το απόλυτα καλοφτιαγμένο σίχαμα

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Το αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!

Ο μικρός Μπασού χάνει την οικογένειά του σε βομβαρδισμό στο νότιο Ιράν και καταφεύγει μόνος του στον βορρά, σε έναν κόσμο όπου όλα είναι άγνωστα και διαφορετικά. Θα βρει τελικά καταφύγιο στη Ναΐ, μια δυναμική γυναίκα που παρά το γλωσσικό χάσμα και τις εχθρικές αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας, του ανοίγει την αγκαλιά της—διαμάντι!

Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημα

Μικρό διαμάντι από Ινδία του 1965. Διάρκειας μόλις 74 λεπτά. Οπου νεαρός σεναριογράφος όταν το αυτοκίνητό του παθαίνει ξαφνικά βλάβη, εύπορος καλλιεργητής τσαγιού προσφέρεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του οικοδεσπότη είναι η Καρούνα, η πρώην κοπέλα του. Η τυχαία αυτή συνάντηση πυροδοτεί αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια τον λόγο που χώρισαν: τη δική του δειλία και απροθυμία να δεσμευτεί όταν εκείνη του το είχε ζητήσει. Ασπρόμαυρο, λιτό, υπέροχο. Για πρώτη φορά εν Ελλάδι-κι αυτό διαμαντάκι!

Ο Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!

Θρυλικό και αξεπέραστο. Λέγεται πως όταν ο Στίβεν Κινγκ-το σενάριο από δικό του μυθιστόρημα-είδε την ταινία, έπεσε με δάκρυα στην αγκαλιά του σκηνοθέτη. Γυρίστηκε το 1986 και το story είναι μοναδικό: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Γκόρντι, ενός συγγραφέα που θυμάται τα παλιά χρόνια της εφηβείας του όταν μαζί με τρεις φίλους του ξεκίνησαν να βρουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού που θεωρούνταν νεκρό--Κάθε φορά που το βλέπω ανατριχιάζω!

Πριν από τριάντα χρόνια. Με άφθονα βραβεία και άφθονες διακρίσεις. Και με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Ο Μάικ Λι αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν με αυτοσχεδιασμό. Η ιστορία εξαιρετική: Νεαρή μαύρη που είχε υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη αλήθεια: η μητέρα που αναζητά είναι μια λευκή γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει στο ανατολικό Λονδίνο σε μια δυσλειτουργική οικογένεια με τα δικά της βαθιά τραύματα και μυστικά!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Κλασικό, του 1948, φιλμ νουάρ Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο απόστρατος ταγματάρχης Φρανκ ΜακΚλάουντ φτάνει στο απομονωμένο νησάκι Κι Λάργκο της Φλόριντα. Σκοπός του είναι να επισκεφθεί το ξενοδοχείο ενός ανάπηρου και της μιας χήρας. Φτάνοντας εκεί διαπιστώνει ότι το ξενοδοχείο έχει καταληφθεί από τη συμμορία διαβόητου γκάνγκστερ ο οποίος έχει εξοριστεί από τη χώρα και βρίσκεται εκεί ινκόγκνιτο για μια παράνομη συναλλαγή--κλασικό

Απίστευτο περιστατικό. Αραγε με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις αγάπη; Ετσι πιστεύει η Μαριάν Φαρέρ. Κληρονόμος μιας αμύθητης αυτοκρατορίας. Τα έχει όλα, εκτός από αγάπη. Όταν γνωρίζει εκκεντρικό και φιλόδοξο φωτογράφο, ανάμεσά τους γεννιέται μια φιλία απρόβλεπτη, αμφίσημη και επικίνδυνη. Εκείνος της προσφέρει μια διέξοδο ενώ εκείνη του ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο αμύθητου πλούτου και προνομίων. Όσο η έλξη και η εξάρτηση μεταξύ τους μεγαλώνουν, τόσο η Μαριάν τού χαρίζει όλο και περισσότερα!-ρεσιτάλ Ιζαμπέλ Ιπέρ

Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους—ιδιαίτερο

Με δύο λεσβίες. Χωρίς σκηνές σεξουαλικές. Όλα μα όλα με αισθήματα. Η Σελίν περιμένει το πρωτότοκο παιδί της. Αλλά δεν είναι αυτή που είναι έγκυος. Σε τρεις μήνες, η σύζυγός της Νάντια θα γεννήσει την κόρη τους. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τις αρχές ως γονιός αυτού του παιδιού, η Σελίν πρέπει να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές από 15 ανθρώπους του κοντινού και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θα τα καταφέρει;-- Συμπαθές, τρυφερό, καρδιακό.

Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Γέρος, πεισματάρης βσκός στη Σαρδηνία, αρνείται να πουλήσει το χωράφι και το σπίτι του σε μεγαλοεπιχειρηματία από Μιλάνο. Παρά τις προσφορές, τα εκατομμύρια και τα παρακάλια. Τίποτα—καλούτσικο

Μισισίπι, 1966. Νεαρός πράκτορας του FBI, στον αμερικανικό Νότο για να ερευνήσει κύμα βίαιων δολοφονιών με στόχο ηγέτες καιακτιβιστές του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων. Για να φτάσει στην αλήθεια, αναγκάζεται να συνεργαστεί με διαβόητο εκτελεστή της μαφίας. Οι δύο άνδρες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί, όμως βρίσκονται παγιδευμένοι στην ίδια σκοτεινή αποστολή: να εντοπίσουν τους δολοφόνους. Παραλλαγή της παλιάς ιστορίας «Ο Μισισιπής καίγεται»--και ναι και όχι

Κάποτε τεράστιος. Ο Αγγλος σκηνοθέτης Ρίντλει Σκοτ. Με δύο αξεπέραστες ταινιάρες. Το «Alien», το πρώτο. Και φυσικά το «Blade Runner». Σήμερα με πατημένα τα ενενήντα. Να τα χιλιάσει. Το στόρι εντελώς τραβηγμένο από τα μαλλιά. Οπου νεαρός πιλότος παρέα με ειδικό στην επιβίωση (!) σε καταφύγιο σε ένα μετά αποκαλυπτικό τόπο. Ακούν ραδιομήνυμα και αποφασίζουν να σώσουν τον κόσμο--Αντε γεια. Πάντως η Μάργκαρετ Κουάλι τυφλώνει!

Φυσικά Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!

Πλήθος γαλλικών κωμωδιών. Δώσε μπάρμπα. Το στόρι έξυπνο και πρωτότυπο. Η ανάπτυξη από το κάτω ράφι. Οι ερμηνείες τυποποιημένες. Εχουμε και λέμε: ένας άδικα απολυμένος εργολάβος κλέβει ένα εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Όταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν μια δοκιμασία για μια προαγωγή, ξεκινάει μια απεγνωσμένη αποστολή να επιστρέψει κρυφά τα χρήματα πριν το καταλάβει το αφεντικό του. Το μότο «εύκολο να το κλέψεις δύσκολο να το επιστρέψεις»!—μία από τα ίδια

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Η δεύτερη συνέχεια από την πρώτη «πτώση» του 2022. Οπου Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Οι σκηνές προκαλούν ίλιγγο. Από τόσο ψηλά. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα--Πελάτες μόνο τα πιτσιρίκια!

Ομολογώ. Δημοσίως. Στα μισά εγκατέλειψα. Το χάος σε πλήρη ανάπτυξη. Το «δήθεν» βαράει κόκκινο. Το story κάπως έτσι: μικρό κοριτσάκι εκστασιασμένο μπροστά από την τηλεόραση και ρουφά εικόνες ταινίας τρόμου των 80ς-90ς. Το «Camp Miasma», που ακολουθούσε τη συνταγή «έφηβοι σε καλοκαιρινή καστασκήνωση / νιάτα που ξεσσαλώνουν / κορίτσια που τρέχουν ημίγυμνα / ορμόνες που βράζουν / ο serial killer της λίμνης τους καθαρίζει έναν έναν»!-- Να προχωρήσω;

Χλωμή παραλλαγή ιστοριών Αγκαθα Κρίστι. Στο ρόλο του Πουαρό, η θηλυκή ντετέκτιβ Μιράντα Γκριν. Ταξιδεύει από την Αγγλία στην Αίγυπτο για να διερευνήσει φόνο που διαπράχθηκε στη βρετανική πρεσβεία στο Κάιρο. Το ίδιο βράδυ, ένα άκρως απόρρητο έγγραφο εξαφανίζεται, απειλώντας να προκαλέσει διπλωματική κρίση με συνέπειες που μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της Αιγύπτου και της Μεγάλης Βρετανίας. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στην πρεσβεία θεωρούνται ύποπτοι—από το τρίτο ράφι

Παρά γουρουνότριχα να το πετύχει. Η «σφαίρα» χωρίς σκάγια. Το πορτραίτο ενός τυπικού Ελληνάρα. Του δημοσίου σε άθλια θέση. Που την απέκτησε με βίσμα. Ο οποίος ονειρεύται να πιάσει την καλή. Και μέχρι τότε ζητάει δανεικά από τον πατέρα του και να κάνει οικονομίες η γυναίκα του. Μικροκομπιναδόρος, μικροαπατεώνας. Κατά βάθος πρόκειται για μια πιο ήπια παραλλαγή ταινιών του Γιάννη Οικονομίδη. Ο Καταλειφός εμφανίζεται ελάχιστα. Το ίδιο και η Κοκκίδου--και ναι και όχιΣτην αρχή είπα «μια από τα ίδια». Στη συνέχεια, με την βοήθεια του Οουεν Γουίλσον, συνήλθα και σχεδόν το απόλαυσα. Θηριώδης τύπος, με το παρατσούκλι «ευγενής γίγαντας» αναλαμβάνει να μεταφέρει σε νοσοκομείο μόσχευμα για τη σωτηρία μιας μικρής. Το πακέτο συνοδεύεται από τον Οουεν Γουίλσον που γνωρίζει και τον κωδικό του «ψυγείου». Στη διαδρομή η μισή πόλη γκρεμίζεται και ταυτόχρονα σκοτώνονται καμιά διακοσαριά νοματαίοι. Τα μέλη μαφίας από την Κολομβία καταδιώκουν τον γίγαντα και τον συνοδό του!—κι όμως κάτι λέειΤο ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο—ότι πρέπει για τους φαν του συγκροτήματος!Εξαιρετική επεξεργασία παλιού υλικού από της θρυλική ποδοσφαιρική μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή του Μαραντόνα και την Αγγλία. Στο βάθος η πολεμική σύγκρουση για τα Φόκλαντς—οι φίλαθλοι θα το απολαύσουνΤου Ρέιμοντ Τσάντλερ. Στο σενάριο έχει συμμετάσχει και ο Ουίλιαμ Φόκνερ. Κλασικό φιλμ νουάρ παραγωγής 1945. Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον στρατηγό Στέρνγουντ για να διαλευκάνει την υπόθεση εκβιασμού της άτακτης κόρης, ενός επιπόλαιου υπερσεξουαλικού νυμφιδίου. Στην αναζήτηση της αλήθειας, ο Μάρλοου θα γνωρίσει την διαφθορά και την παρακμή της τάξης των αργόσχολων πλούσιων του Λος Αντζελες—οπωσδήποτε!Επαναφορά του κλασικού φιλμ νουάρ παραγωγής 1947. Παρασημοφορημένος λοχαγός ξεκινά μια προσωπική έρευνα μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση και τη δολοφονία φίλου και συμπολεμιστή του. Η αναζήτηση τον οδηγεί στον υπόκοσμο μιας πόλης του Νότου, όπου έρχεται αντιμέτωπος με κυκλώματα τζόγου και εκβιασμών. Ετσι πέφτει πάνω σε μυστηριώδη και σαγηνευτική θηλυκή ύπαρξη, ερωμένη του αδικοχαμένου φίλου του. Ο κίνδυνος είναι άγγελος—all time classic