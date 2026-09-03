Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

ΑΞΙΖΟΥΝ

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Χλωμή παραλλαγή του «Hangover» με τέσσερις θηλυκές υπάρξεις. Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Αυτό που ξεκινά ως ένα γαλήνιο Σαββατοκύριακο γεμάτο περιποίηση και χαλάρωση σύντομα μετατρέπεται σε ένα χάος από εξωφρενικές καταστάσεις. Από το δεύτερο ράφι. Μόνο όταν έχετε εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές!—χμ!Μικρό διαμάντι από Ινδία του 1965. Διάρκειας μόλις 74 λεπτά. Οπου νεαρός σεναριογράφος όταν το αυτοκίνητό του παθαίνει ξαφνικά βλάβη, εύπορος καλλιεργητής τσαγιού προσφέρεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του οικοδεσπότη είναι η Καρούνα, η πρώην κοπέλα του. Η τυχαία αυτή συνάντηση πυροδοτεί αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια τον λόγο που χώρισαν: τη δική του δειλία και απροθυμία να δεσμευτεί όταν εκείνη του το είχε ζητήσει. Ασπρόμαυρο, λιτό, υπέροχο. Για πρώτη φορά εν Ελλάδι-κι αυτό διαμαντάκι!Η δεύτερη συνέχεια από την πρώτη «πτώση» του 2022. Οπου Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Οι σκηνές προκαλούν ίλιγγο. Από τόσο ψηλά. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα--Πελάτες μόνο τα πιτσιρίκια!Κλασικό, του 1948, φιλμ νουάρ Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο απόστρατος ταγματάρχης Φρανκ ΜακΚλάουντ φτάνει στο απομονωμένο νησάκι Κι Λάργκο της Φλόριντα. Σκοπός του είναι να επισκεφθεί το ξενοδοχείο ενός ανάπηρου και της μιας χήρας. Φτάνοντας εκεί διαπιστώνει ότι το ξενοδοχείο έχει καταληφθεί από τη συμμορία διαβόητου γκάνγκστερ ο οποίος έχει εξοριστεί από τη χώρα και βρίσκεται εκεί ινκόγκνιτο για μια παράνομη συναλλαγή--κλασικόΓέρος, πεισματάρης βσκός στη Σαρδηνία, αρνείται να πουλήσει το χωράφι και το σπίτι του σε μεγαλοεπιχειρηματία από Μιλάνο. Παρά τις προσφορές, τα εκατομμύρια και τα παρακάλια. Τίποτα—καλούτσικοΟ Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερού του φίλου. Μέσα από τη σχέση του με το μικρό αγόρι, ο Πινόκιο μαθαίνει τι διαφοροποιεί τις κούκλες από τους ανθρώπους και σύντομα ανεξέλεγκτη δύναμη τον κυριεύει και αρχίζει να σφάζει—μακριάΤο αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!Ο Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!Θρυλικό και αξεπέραστο. Λέγεται πως όταν ο Στίβεν Κινγκ-το σενάριο από δικό του μυθιστόρημα-είδε την ταινία, έπεσε με δάκρυα στην αγκαλιά του σκηνοθέτη. Γυρίστηκε το 1986 και το story είναι μοναδικό: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Γκόρντι, ενός συγγραφέα που θυμάται τα παλιά χρόνια της εφηβείας του όταν μαζί με τρεις φίλους του ξεκίνησαν να βρουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού που θεωρούνταν νεκρό--Κάθε φορά που το βλέπω ανατριχιάζω!Πριν από τριάντα χρόνια. Με άφθονα βραβεία και άφθονες διακρίσεις. Και με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Ο Μάικ Λι αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν με αυτοσχεδιασμό. Η ιστορία εξαιρετική: Νεαρή μαύρη που είχε υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη αλήθεια: η μητέρα που αναζητά είναι μια λευκή γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει στο ανατολικό Λονδίνο σε μια δυσλειτουργική οικογένεια με τα δικά της βαθιά τραύματα και μυστικά!Ξεχασμένος πρώην ποιητής της μίας και μοναδικής συλλογής με τίτλο «Way Past Go» τώρα κερδίζει το ψωμί του εργαζόμενος ως ταχυδρομικός υπάλληλος. Μια μέρα, έτσι ξαφνικά στο πεζοδρόμιο νεαρός περαστικός με εμφάνιση επιμελώς ατημέλητη, τον αναγνωρίζει. Και αφού πρώτα τον αποθεώνει, στη συνέχεια του προτείνει να συναντήσει με την παρέα του. Μια ομάδα πέντε νεαρών προερχόμενων από την upper class. Ο πρώην ποιητής στο τέλος υποχωρεί και συναντιέται μαζί τους. Αυτό ήταν. Εκεί γνωρίζει και μια μυστηριώδη θηλυκή ύπαρξη, την Γκλόρια. Που είναι η μούσα της ομάδας και ταυτόχρονα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Από εδώ και κάτω όλα αλλάζουν-πρωτοτυπία!Απίστευτο περιστατικό. Αραγε με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις αγάπη; Ετσι πιστεύει η Μαριάν Φαρέρ. Κληρονόμος μιας αμύθητης αυτοκρατορίας. Τα έχει όλα, εκτός από αγάπη. Όταν γνωρίζει εκκεντρικό και φιλόδοξο φωτογράφο, ανάμεσά τους γεννιέται μια φιλία απρόβλεπτη, αμφίσημη και επικίνδυνη. Εκείνος της προσφέρει μια διέξοδο ενώ εκείνη του ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο αμύθητου πλούτου και προνομίων. Όσο η έλξη και η εξάρτηση μεταξύ τους μεγαλώνουν, τόσο η Μαριάν τού χαρίζει όλο και περισσότερα!-ρεσιτάλ Ιζαμπέλ ΙπέρΈνα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους—ιδιαίτεροΜε δύο λεσβίες. Χωρίς σκηνές σεξουαλικές. Όλα μα όλα με αισθήματα. Η Σελίν περιμένει το πρωτότοκο παιδί της. Αλλά δεν είναι αυτή που είναι έγκυος. Σε τρεις μήνες, η σύζυγός της Νάντια θα γεννήσει την κόρη τους. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τις αρχές ως γονιός αυτού του παιδιού, η Σελίν πρέπει να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές από 15 ανθρώπους του κοντινού και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θα τα καταφέρει;-- Συμπαθές, τρυφερό, καρδιακό.Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνωΠάλι το παιχνίδι γνήσιο/αντίγραφο. Από τον σπουδαίο σκηνοθέτη του Ιραν Αμπάς Κιαροστάμι (1940-2016). Η ταινία γυρίστηκε στην Τοσκάνι του 2010. Οπου Βρετανός συγγραφέας καταφθάνει στην Τοσκάνη για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου σχετικά με την αξία των αντιγράφων στην τέχνη. Εκεί γνωρίζει μια Γαλλίδα ιδιοκτήτρια γκαλερί και κατά τη διάρκεια μιας κοινής εκδρομής στα γραφικά χωριά της περιοχής, η λεκτική τους αντιπαράθεση γύρω από την αυθεντικότητα μετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι ρόλων παντρεμένου ζευγαριού!—το ξανάβλεπα!Κάποτε τεράστιος. Ο Αγγλος σκηνοθέτης Ρίντλει Σκοτ. Με δύο αξεπέραστες ταινιάρες. Το «Alien», το πρώτο. Και φυσικά το «Blade Runner». Σήμερα με πατημένα τα ενενήντα. Να τα χιλιάσει. Το στόρι εντελώς τραβηγμένο από τα μαλλιά. Οπου νεαρός πιλότος παρέα με ειδικό στην επιβίωση (!) σε καταφύγιο σε ένα μετά αποκαλυπτικό τόπο. Ακούν ραδιομήνυμα και αποφασίζουν να σώσουν τον κόσμο--Αντε γεια. Πάντως η Μάργκαρετ Κουάλι τυφλώνει!Φυσικά Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!Πλήθος γαλλικών κωμωδιών. Δώσε μπάρμπα. Το στόρι έξυπνο και πρωτότυπο. Η ανάπτυξη από το κάτω ράφι. Οι ερμηνείες τυποποιημένες. Εχουμε και λέμε: ένας άδικα απολυμένος εργολάβος κλέβει ένα εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Όταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν μια δοκιμασία για μια προαγωγή, ξεκινάει μια απεγνωσμένη αποστολή να επιστρέψει κρυφά τα χρήματα πριν το καταλάβει το αφεντικό του. Το μότο «εύκολο να το κλέψεις δύσκολο να το επιστρέψεις»!—μία από τα ίδιαΟμολογώ. Δημοσίως. Στα μισά εγκατέλειψα. Το χάος σε πλήρη ανάπτυξη. Το «δήθεν» βαράει κόκκινο. Το story κάπως έτσι: μικρό κοριτσάκι εκστασιασμένο μπροστά από την τηλεόραση και ρουφά εικόνες ταινίας τρόμου των 80ς-90ς. Το «Camp Miasma», που ακολουθούσε τη συνταγή «έφηβοι σε καλοκαιρινή καστασκήνωση / νιάτα που ξεσσαλώνουν / κορίτσια που τρέχουν ημίγυμνα / ορμόνες που βράζουν / ο serial killer της λίμνης τους καθαρίζει έναν έναν»!-- Να προχωρήσω;Χλωμή παραλλαγή ιστοριών Αγκαθα Κρίστι. Στο ρόλο του Πουαρό, η θηλυκή ντετέκτιβ Μιράντα Γκριν. Ταξιδεύει από την Αγγλία στην Αίγυπτο για να διερευνήσει φόνο που διαπράχθηκε στη βρετανική πρεσβεία στο Κάιρο. Το ίδιο βράδυ, ένα άκρως απόρρητο έγγραφο εξαφανίζεται, απειλώντας να προκαλέσει διπλωματική κρίση με συνέπειες που μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της Αιγύπτου και της Μεγάλης Βρετανίας. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στην πρεσβεία θεωρούνται ύποπτοι—από το τρίτο ράφι