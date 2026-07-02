Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Οπωσδήποτε. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Το κινηματογραφικό γεγονός του επταήμερου. Σκηνοθετημένο δεξιοτεχνικά από την Ολίβια Γουάιλντ. Το καστ εξαιρετικό. Τέσσερα πρόσωπα, δύο ζευγάρια. Η Πενέλοπε Κρουζ, αν και πενήντα δύο, βάζει κάτω τις εικοσάρες. Δεύτερη επιλογή, από τις φρέσκιες αφίξεις «όσα ξέρει η Μαριέλ». Από τη Γερμανία. Πάλι οι αποξηραμένες, νεκρές σχέσεις ενός παντρεμένου ζευγαριού. Η μικρή Μαριέλ, η κόρη τους, με τηλεπαθητικές ιδιότητες, βλέπει και ακούει τις σκέψεις τους, τις απιστίες και τις βρομιές τους. Τέλος συνιστώ, χωρίς ίχνος επιφύλαξης, την ταινιάρα του Μάικλ Μαν «ο ανθρωποκυνηγός». Προηγήθηκε της «σιωπής των αμνών». Κατά τη γνώμη μου, καλύτερο. Οσες φορές και να το δω δεν χορταίνω. Η τελευταία εικοσάλεπτη σκηνή γράφει χρυσή σελίδα κινηματογραφικής ιστορίας. Εχουε και λέμε:Η ρήση του Οσκαρ Ουάιλντ, η ουσία αυτής της υποδειγματικής, εξαιρετικής μαύρης κομεντί. Περίπου έλεγε «για να είσαι πάντα ερωτευμένος δεν πρέπει να παντρευτείς». Δηλαδή ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα. Η ιστορία μέσα στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού. Η Αντζελα και ο Τζο. Εκείνος «πτώμα». Εκείνη του αναγγέλλει πως όπου να ναι θα έρθει για δείπνο, το ζευγάρι από τον επάνω όροφο. Ο Τζο διαμαρτύρεται. Ωσπου η Πίνα, η Ισπανίδα, εμφανίζεται. Παρέα με τον Χοκ. Και το γλέντι αρχίζει. «Πόσες φορές κάνετε έρωτα;» Η Πίνα κατευθείαν στο ψητό. Ο Τζο τα χάνει. Η Αντζελα απαντάει «πριν ένα χρόνο»! Η συνέχεια ξεπερνάει κάθε φαντασία. Όλα στο «τραπέζι». Από το ομαδικό sex μέχρι την «διπλή διείσδυση» που γουστάρει η Ισπανίδα. Καθώς και strap on. Όλα μέσα—το γεγονός του καλοκαιριού, μη το χάσετε!Μαζί με την «πρόσκληση», οι δύο Top ταινίες του επταήμερου. Η δωδεκάχρονη Μαριέλ ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και χάρη σ’ αυτή την αλλόκοτη υπερδύναμη, ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει; Το εύρημα της τηλεπάθειας λειτουργεί ευεργετικά. Αφού έτσι ξεγυμνώνονται οι γονείς της Μαριέλ και έτσι ο γάμος περίπατο—ο «καθρέφτης» μας!Πλήρης ανατροπή του μύθου του Ρομπέν των δασών. Εδώ, αντιμέτωπος με το παρελθόν του, ύστερα από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, τραυματίζεται σοβαρά σε μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Στην εκδοχή του σκηνοθέτη, ο Ρομπέν των Δασών έχει επιβιώσει της εποχής του ως παράνομος, αλλά ο ηρωικός μύθος που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του έχει μετατραπεί σε βάρος. Κυνηγημένος και απομονωμένος, ζει στα όρια ενός κόσμου σημαδεμένου από τη βία—καλοφτιαγμένο αλλά απελπιστικά αργό!

Μέσα στις δέκα καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών. Του 1960.Μοναχικός υπάλληλος μεγάλης εταιρείας για να εξασφαλίσει την επαγγελματική του ανέλιξη δανείζει το κλειδί της γκαρσονιέρας του στους διευθυντές της εταιρείας για τις εξωσυζυγικές τους περιπέτειες. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ανακαλύπτει ότι το μεγάλο αφεντικό χρησιμοποιεί το σπίτι του για να συναντά το κορίτσι του ασανσέρ. Με την οποία εκείνος είναι κρυφά ερωτευμένος. Και μια μέρα την βρίσκει ημιθανή!—μοναδικό!

Ο Νόρμαν Μπέιτς, η κεντρική φιγούρα είναι η επιτομή του Οιδιπόδειου του Φρόιντ. Εντελώς διχασμένος. Από τη μια η επιθυμία του να φλερτάρει και από την άλλη η μάνα του να ωρύεται και να «σκοτώνει» τις ορμές του. Κάπως έτσι, ένα βράδυ στο απομονωμένο Motel Bates ορμάει με μαχαίρι και κατακρεουργεί την Μάριον Κρέιν που εκείνη τη στιγμή έκανε ντους, αποφασισμένη να επιστρέψει την επομένη τις σαράντα χιλιάδες δολάρια που είχε κλέψει από το αφεντικό της. Η συνέχεια συναρπαστική. Το 1992 το αριστούργημα του Χίτσκοκ (1899-1980) χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο κινηματογράφου των ΗΠΑ και το 1998 έλαβε την 18η θέση ως μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου--Απλώς αριστούργημα!

Επανακυκλοφορία, σε ψηφιακή κόπια, της θρυλικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομεντί, δηλαδή της Αμελί. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια. Με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Μέχρι σήμερα αξεπέραστη. Η Αμελί, μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη, εύθραυστη νεαρή σερβιτόρα, γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι πέφτει πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει--Και η μαγεία αρχίζει!

Η μακαρίτισσα μητέρα του τον είχε μεγαλώσει με την οδηγία «είσαι απόγονος της πιο πλούσιας οικογένειας των Ρέντφελοου». Ετσι ο Μπέκετ Ρέντφελου, όταν μεγαλώσει αποφασίζει να καθαρίσει εφτά κληρονόμους που προηγούνται από τον ίδιο. Ώστε κάποτε να αναλάβει την περιουσία του, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και έτσι αρχίζει. Όμως στο δρόμο του πέφτει πάνω στην μοιραία, γοητευτική Τζούλια. Φλερτ από τα θρανία. Η οποία τον περιφρόνησε αλλά που τώρα, ως κοράκι, οσφρίζεται «πτώμα» με πολλά δολάρια. Το γλέντι μόλις άρχισε!—από τις καλύτερες επιλογές του καλοκαιριού

Ισως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!

Το 2001 όταν προβλήθηκε αυτή η παράξενη, μεταφυσική ιστορία, έσπασε τα ταμεία. Εξωτερικά όλα μοιάζουν κανονικά. Οσο περνάει η ώρα ο θεατής αρχίζει να διαισθάνεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Νησί Τζέρσεϊ, 1945. Μόνη σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη, μια μητέρα μεγαλώνει με αυστηρούς κανόνες τα δύο παιδιά της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, περιμένοντας τον αγνοούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα μέσα στο σπίτι, η πεποίθησή της ότι δεν είναι μόνοι μετατρέπει την απομόνωση σε ζωντανό εφιάλτη!—αυτός είναι υπόγειος, ύπουλος τρόμος!

Στο κέντρο του φιλμικού σύμπαντος αυτής της ιστορίας, δύο πλάσματα. Από τη μια ένας ταλαιπωρημένος ποιητής. Που επειδή δεν έχει καλή σχέση με δημόσιες σχέσεις αλλά και επειδή έχει στερέψει από έμπνευση καταλήγει στο περιθώριο.Εκεί μέσα στο αδιέξοδό του, ανακαλύπτει αυθεντικό ταλέντο. Ένα διαμάντι μέσα στα «σκουπίδια». Με το όνομα Γιουρλέιντι. Και συμβαίνει το μοναδικό και εντελώς, σε πρώτο επίπεδο, σουρεαλιστικό. Η Γιουρλέιντι να βάφει τα νύχια της και ταυτόχρονα να μετράει τα άστρα-υποκλίνομαι στο κορίτσι!

Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!



ΑΞΙΖΟΥΝ

Από την πρώτη σκηνή να πέφτεις χάμω από τα γέλια. Ο,τι πιο γελαστό είδα μέχρι σήμερα αυτό το καλοκαίρι. Θα κάνει θραύση. Και οι «λεπτομέρειες» για την παραγωγή του σε αφήνουν αποσβολωμένο. Το στόρι αρχίζει κάπως έτσι: ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα. Να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και μαζικής παράνοιας—χα χα χα

Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνειπροκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας». Η παραγωγή του 1970—από τις κλασικές του Ιταλικού σινεμά

Καλοφτιαγμένο με «θέμα» ληστεία με λεία άκοπα, ακατέργαστα διαμάντια πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Στο κέντρο του Λονδίνου, ντάλα μεσημέρι, η περιοχή εκκενώνεται επειδή μια «ξεχασμένη» βόμβα από τον Β παγκόσμιο πόλεμο πρόκειται να εκραγεί. Ο ειδικός πυροτεχνουργός καταφθάνει ενώ μέσα στην Τράπεζα οι ληστές αδειάζουν όποια θυρίδα βρουν μπροστά τους. Ανάμεσά τους ένας Ελληνας με το όνομα Καράλης—αξίζει!

Αν στο μπλέντερ βάλετε το «E. T» και «Επαφές τρίτου τύπου», τότε μπορεί να προκύψει «Ημέρα αποκάλυψης». Οπου ο αειθαλής και αρχιμάστορας Στίβεν Σπίλμπεργκ, διασκελίζοντας το κατώφλι των ογδόντα Μαίων, σκηνοθετεί πορευόμενος σε οικεία μονοπάτια. Ποια είναι αυτά; Οτι δεν είμαστε μόνοι σ αυτό το απέραντο σύμπαν. Και ότι ανάμεσά μας υπάρχουν κάποια χαρισματικά πλάσματα. Όπως, λόγου χάριν, η Μάγκι και ο Ντάνιελ. Και οι δύο, μωρά στην κούνια συναντήθηκαν με ανώτερη εξωγήινη ευφυία. Κάπως έτσι η Μάγκι στα ξαφνικά, μπορεί να μιλάει Κινέζικα, Κορεάτικα αλλά και την γλώσσα των εξωγήινων. Καθώς επίσης γνωρίζει με το νι και με το σίγμα τη ζωή κάθε ανθρώπου. Αρκεί να τον κοιτάξει στα μάτια. Οσο για τον Ντάνι, εκείνος επειδή διαθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων καταδιώκεται από την κακή CIA!—ξαναζεσταμένο ποπ κορν



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Λίγο πριν την εισβολή των Συμμάχων στη Νορβηγία την 6η Ιουνίου του 1944. Κεντρικό πρόσωπο ο Βρετανός Σμηναγός Τζέιμς Σταγκ, ο καλύτερος μετεωρόλογος της εποχής του. Εκείνος θα προέβλεπε τις καιρικές συνθήκες. Και ανάλογα με την «προφητεία» του ο Αιζενχάουερ θα αποφάσιζε για την τελική ημερομηνία. Όμως ο Σταγκ καθόλου αρεστός. Και τα προβλήματα αρχίζουν—προβλέψιμο

Ταξίδι ωρίμανσης και αυτογνωσίας. Καμωμένο με ευαισθησία αλλά και φλυαρία. Η 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στην ατλαντική ακτή της Ισπανίας για να παραλάβει έγγραφα για σπουδές από την πατρική οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Η φαινομενικά απλή επίσκεψη αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Εξαιρετική η μικρή πρωταγωνίστρια Λιουσία Γκαρσία. Κρίμα που το σύνολο της ταινίας δεν την υποστηρίζει!--χμ

Τα παιχνίδια επιστρέφουν στo πέμπτο «Toy Story» των studios της Disney και της Pixar. Και αυτή τη φορά σε επαφή με την τεχνολογία. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την Lilypad. Ενα ολοκαίνουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, την Bonnie. Είναι διασκεδαστικό--Το πρώτο εξακολουθεί να είναι αξεπέραστο

Αυτοβιογραφικό του Πέδρο. Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του. Ελα όμως που στο μεταξύ ο αδερφός έχει χάσει τη μνήμη του. Ασε το άλλο: είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον! Αλλόκοτη ιστορία. Με τον Μαντς Μίκελσεν, από τους κορυφαίους της Δανίας, να υποδύεται σαλεμένο τύπο--τη μια στιγμή καλή την άλλη επαναλαμβανόμενη και βαρετή!

Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης-μία από τα ίδια

Θεωρείται, και είναι, φαινόμενο. Με εφτακόσιες χιλιάδες δολάρια και με διακόσια εκατομμύρια εισιτήρια. Και προχωράει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Το στόρι γυρισμένο σε τέσσερις τοίχους. Οπου νεαρός ερωτευμένος με κάποια Νίκι. Και όπου εκείνη απρόβλεπτη, αυτοκαταστροφική, επιθετική και επικίνδυνη. Κάποια στιγμή, ορμάει και κοπανάει το κεφάλι μιας φίλης της επειδή εκείνη φλέρταρε με το αγόρι της. Κάπου εκεί, δέκα λεπτά πριν το φινάλε, σιχάθηκα και έφυγα. Ο καθείς με τα γούστα του--Τα δικά μου γούστα έχουν πάρει διαζύγιο απ αυτές τις βλακείες!

Ασταμάτητοι οι παραγωγοί της πασίγνωστης σειράς. Θα την βλέπουν και τα δισέγγονά μας. Το story πάει κάπως έτσι: η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη «Καινούργια Δημοκρατία» προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, ζητάει τη βοήθεια του Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu---Φανταστείτε ότι σ αυτό το «επεισόδιο» εμφανίζεται και ο Μάρτιν Σκορσέζε!

Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει

Πτώση. Μεγάλη και ελεύθερη. Του Ράσελ Κρόου. Ο Μάνκο, ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, να πουλήσει το κλαμπ του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο μασκοφόρο. Όμως κάποιος φιλόδοξος νεαρός δείχνει πρόθυμος να αγοράσει το κλαμπ. ‘Ετσι, ο Μάνκο πρέπει να επιστρατεύσει κάθε κόλπο που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, για να βγει ζωντανός από αυτή την ιστορία, μαζί με την αγαπημένη του και όσα χρήματα του έχουν απομείνει—ε και;Τι ταινιάρα είναι αυτή! Προηγήθηκε της «Σιωπής των αμνών». Πάλι με την περίπτωση του εμβληματικού και κανίβαλου Χάνιμπελ Λέκτερ. Το φιλμ αν και γυρισμένο πριν από σαράντα χρόνια εξακολουθεί να είναι τόσο φρέσκο και τόσο μοντέρνο όσο κανένα άλλο. Ενας πράκτορας του FBI αναζητεί τα ίχνη serial killer ο οποίος επικοινωνεί με τον φυλακισμένο Λέκτερ. Το τελευταίο εικοσάλεπτο θα χαραχτεί στη μνήμη σας. Με τους ήχους του «In a Gatta da Vida» των Iron Butterfly. Εκεί μέσα σε τέσσερις τοίχους ο δολοφόνος ορμάει να τεμαχίσει μια τυφλή, νέα γυναίκα που είναι ερωτευμένη μαζί του—οπωσδήποτε!Αν και τα ονόματα είναι αλλαγμένα, το κυρίαρχο πρόσωπο ο Αριστοτέλης Ωνάσης μια ξέφρενη βραδιά στο πάρτι γενεθλίων της κόρης του. Φυσικά ο Αλέξανδρος νεκρός. Τι να σας πω, σκυλοβαρέθηκα. Μα τι είναι αυτό; Πάντως όχι σινεμά—άντε γεια!Συμπαθές θριλεράκι. Ένα κοινωνικά αμήχανο νεαρό αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο—ούτε ναι ούτε όχι