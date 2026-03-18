Ο «Καθαρμός» του Σπύρου Πετρουλάκη γέμισε το Gazarte
Ο «Καθαρμός» του Σπύρου Πετρουλάκη γέμισε το Gazarte
Η παρουσίαση του νέου βιβλίου, Καθαρμός, του Σπύρου Πετρουλάκη
Με μεγάλη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη, με τίτλο Καθαρμός, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Gazarte Roof Stage και από νωρίς ο χώρος γέμισε ασφυκτικά, καθώς πάνω από 400 αναγνώστες βρέθηκαν εκεί για να συναντήσουν τον αγαπημένο συγγραφέα και να ακούσουν για το νέο του μυθιστόρημα.
Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη θεματική και την ένταση της αφήγησης του νέου μυθιστορήματος.
Αποσπάσματα από το βιβλίο απέδωσε με ξεχωριστό τρόπο ο ηθοποιός Δημήτρης Λάλος, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά ο Γιάννης Κότσιρας, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα.
Μοναδική στιγμή της βραδιάς ήταν η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τραγουδιού που έγραψε ειδικά για το βιβλίο Καθαρμός ο Γιάννης Κότσιρας. Τη μουσική συνέθεσε ο Νίκος Τερζής και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας. Η ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού καθήλωσε το κοινό και ενίσχυσε τη σύνδεσή του με την ιστορία του βιβλίου.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Gazarte Roof Stage και από νωρίς ο χώρος γέμισε ασφυκτικά, καθώς πάνω από 400 αναγνώστες βρέθηκαν εκεί για να συναντήσουν τον αγαπημένο συγγραφέα και να ακούσουν για το νέο του μυθιστόρημα.
Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη θεματική και την ένταση της αφήγησης του νέου μυθιστορήματος.
Αποσπάσματα από το βιβλίο απέδωσε με ξεχωριστό τρόπο ο ηθοποιός Δημήτρης Λάλος, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά ο Γιάννης Κότσιρας, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα.
Μοναδική στιγμή της βραδιάς ήταν η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τραγουδιού που έγραψε ειδικά για το βιβλίο Καθαρμός ο Γιάννης Κότσιρας. Τη μουσική συνέθεσε ο Νίκος Τερζής και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας. Η ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού καθήλωσε το κοινό και ενίσχυσε τη σύνδεσή του με την ιστορία του βιβλίου.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό.
Για τη Θεοδώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει. Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα. Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.
Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις.
Για τη Θεοδώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει. Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα. Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις.
