Εκδήλωση παρουσίασης της αφιερωματικής έκδοσης «Αλέξανδρος Παναγούλης, απείθεια στο θάνατο»
Με την συμπλήρωση 50 ετών από τον αδόκητο θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, μόλις στα τριάντα έξι του χρόνια, σε τροχαίο την Πρωτομαγιά του 1976, η Πολιτιστική «Εταιρεία Αρχιπέλαγος» και οι εκδόσεις Καστανιώτη δημιούργησαν μια συλλογική έκδοση-αφιέρωμα
Το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης. Απείθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός περήφανου πατριώτη, αγωνιστή της Δημοκρατίας, μαχητή της Ελευθερίας. Περιγράφει πτυχές της προσωπικότητας ενός γενναίου και συνάμα σεμνού και ευαίσθητου ανθρώπου που συνέδεσε τη δράση του με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ξεδιπλώνει παραστατικά το μέγεθος και τη ποιότητα μιας παλικαρίσιας φιγούρας που διέθετε περίσσια αντρειοσύνη, αφοσίωση σε ιδανικά και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος. Μιλάει για την αξιοσύνη μιας ακατάβλητης φυσιογνωμίας που συμβόλισε και ενσάρκωσε με την απαράμιλλη αυτοθυσία του την αντίσταση κατά της επτάχρονης δικτατορίας στη χώρα.
Με την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τον αδόκητο θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, μόλις στα τριάντα έξι του χρόνια, σε τροχαίο την Πρωτομαγιά του 1976, η Πολιτιστική «Εταιρεία Αρχιπέλαγος» και οι εκδόσεις Καστανιώτη δημιούργησαν μια συλλογική έκδοση-αφιέρωμα για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Το 300 σελίδων καλαίσθητο βιβλίο, επιμελήθηκαν ο Νίκος Σηφουνάκης και ο Θανάσης Πετρίδης και είναι φιλοτεχνημένο με 65 φωτογραφίες.
Φιλοξένει 31 κείμενα ιστορικών, συγγραφέων, ποιητών, σκηνοθετών, καθηγητών, δημοσιογράφων, μουσικών, ηθοποιών που αναπαριστούν πλευρές και όψεις της περιπετειώδους ζωής και του δυναμικού έργου του. Ανασύρουν μνήμες της πολιτικής διάστασης και της τολμηρής προσφοράς του στη χώρα και τη Δημοκρατία. Περιέχει επίσης κείμενα διεθνών προσωπικοτήτων που αναφέρονται σε αυτόν καθώς και γραπτά, ντοκουμέντα και ποιήματα του ίδιου του Αλέξανδρου Παναγούλη.
Ο τίτλος «Απείθεια στο θάνατο» δεν ερμηνεύεται μόνο ως άρνηση υποταγής ενός θαρραλέου ανθρώπου στο αναπόφευκτο. Είναι κάτι παραπάνω από πράξη ανυπακοής απέναντι στη μοίρα που επιβάλλει το τέλος. Διατηρεί πεισματικά στην αντιστασιακή ουσία της ακατανίκητη την ελπίδα, το πάθος για ζωή, τη θέληση για αξιοπρέπεια.
Υπενθύμιζε ότι η ιστορία δεν προχωράει μόνο με περήφανες νίκες και παράτολμα ανδραγαθήματα. Προχωράει και με φλογερούς, αγέρωχους αλλά προσγειωμένους ανθρώπους που αρνούνται, ξανά και ξανά, να υποκύψουν στα καταπιεστικά κελιά των φυλακών της χούντας, τα απάνθρωπα βασανιστήρια, την ισοπεδωτική αυταρχική βία, τις αμείλικτες και εκδικητικές καταδίκες σε θάνατο. Γι΄ αυτό και το παράδειγμα τους παραμένει ζωντανό. Αρνείται να το σκεπάσει η λήθη στο διάβα του χρόνου.
Αυτή η σημαντική αφιερωματική έκδοση δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό ντοκουμέντο τιμής και χρέους, αφιερωμένη στον ηρωικό Αλέξανδρο Παναγούλη. Συμπυκνώνει τη στάση ζωής ενός εμβληματικού αγωνιστή. Χαρίζει περιεχόμενο στις έννοιες της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της αυταπάρνησης, του θάρρους και της αλληλεγγύης.
Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και ώρα 8 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ –ΕΣΑ) o Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α 1967-1974), η Πολιτιστική «Εταιρεία Αρχιπέλαγος», και οι εκδόσεις Καστανιώτη διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης της αφιερωματικής έκδοσης
Θα μιλήσουν οι: Βαγγέλης Γκιούγκης, πρόεδρος ΣΦΕΑ 1967-1974, Τάσος Σακελλαρόπουλος, ιστορικός, συγγραφέας, υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη. Ο αδελφός του Αλέξανδρου Παναγούλη, Στάθης Παναγούλης, θα απευθύνει χαιρετισμό.
Θα προβληθεί 15λεπτο ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Μάνος Ευστρατιάδης. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα διαβάσει το ποίημα του Αλέξανδρου Παναγούλη ‘’Σκηνές – Μνήμες’’. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιώργος Νταλάρας θα τραγουδήσουν μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη ποιήματα του Παναγούλη. Τη εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.
