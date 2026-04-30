Μαύρα κρίνα: Το μυθιστόρημα της Χρυσούλας Στρίκου

Όλοι έχουμε ένα πρόσωπο αναφοράς. Για τη Μελίνα είναι ο θείος της. Άνθρωπος γαλήνιος κι ευτυχής. Ένας θυμόσοφος της ζωής.Μέχρι την ημέρα που τον βρίσκει κρεμασμένο στο σαλόνι του. Μαζί με τον αγώνα της να "λύσει" τη θηλιά που έπνιξε τον θείο της, θα ανακαλύψει τις θηλιές που πνίγουν την ίδια. Ένα έγκλημα με μοναδικό άλλοθι την αφοσίωση. Μια αναζήτηση όχι μόνο για τους θύτες αλλά και τα θύματα. Γνωστοί που θα αποδειχθούν άγνωστοι πίσω από μαύρα κρίνα.Τα «Μαύρα κρίνα» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ.γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Ηλεκτρονική – Τηλεπικοινωνίες – Υπολογιστές, και του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας του ΑΤΕΙ Αθηνών. Εργάζεται σε επιχείρηση που διατηρεί με την οικογένειά της. Τα Μαύρα κρίνα είναι το πρώτο της βιβλίο.