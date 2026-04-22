Με λαμπρότητα η Τελετή Απονομής των Διεθνών Λογοτεχνικών Βραβείων Jean Moréas στην Πάτρα
Στο εμβληματικό Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, τιμήθηκε η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία κατά την τελετή απονομής των Διεθνών Λογοτεχνικών Βραβείων Jean Moréas, η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα
Η Πάτρα, πόλη με βαθιά πολιτιστική παράδοση και έντονη πνευματική δραστηριότητα, φιλοξένησε δημιουργούς, πανεπιστημιακούς και ανθρώπους των τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο θεσμός των βραβείων, που φέρει το όνομα του συμβολιστή ποιητή Jean Moréas, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή.
Αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και τη διαρκή της συνομιλία με την κοινωνία, στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι βραβεύσεις δημιουργών, που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στα ελληνικά γράμματα.
Στην τελετή απονεμήθηκαν το Βραβείο Ποιητικής Συλλογής 2024 στον Στάθη Κουτσούνη για το έργο Ρόδο σε καθρέφτη (Μεταίχμιο) και το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 2024 στον Άκη Παρώδη για το έργο Θλιμμένος βάτραχος (Ιωλκός). Επιπλέον, η αρμόδια Επιτροπή απένειμε τα μεγάλα βραβεία του θεσμού: το Βραβείο «Jean Moréas» στον Γιώργο Βέλτσο, για τη συνολική προσφορά του στα ελληνικά γράμματα· το Βραβείο «Κωστής Παλαμάς» στον Βασίλη Λαμπρόπουλο, για το έργο του στον χώρο των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό και τη συμβολή του στην προαγωγή και προβολή τους· το Βραβείο «Θανάσης Νάκας» στη Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, για το έργο της στη μελέτη, διδασκαλία και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και τη συμβολή της στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων.
Τις επιλογές πραγματοποίησε μία πολυσύνθετη και έμπειρη κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τη Δέσποινα Παπαστάθη, η οποία έδωσε το στίγμα της βραδιάς με μια ουσιαστική τοποθέτηση για τον ρόλο της λογοτεχνίας σήμερα. Όπως τόνισε, η γραφή παραμένει ένας «ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από τις λέξεις των δημιουργών και βρίσκει καταφύγιο στις ψυχές των αναγνωστών», ικανός να προσφέρει χώρο περισυλλογής και ουσιαστικού διαλόγου σε μια εποχή αντιφάσεων. Η λογοτεχνία, υπογράμμισε, δεν είναι απλώς αισθητική πράξη, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη κατανόησης του κόσμου. Τα Βραβεία Jean Moréas δεν αποτελούν μόνο αναγνώριση της αισθητικής αξίας ή της τεχνικής αρτιότητας ενός έργου, αλλά είναι μια ένδειξη εμπιστοσύνης στη δύναμη της γραφής να συνομιλεί με την εποχή της και να αφήνει το αποτύπωμά της στο μέλλον.
Μέλη της κριτικής επιτροπή ήταν οι: Μαρία Κούρση, Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος, Μίνα Πετροπούλου, Λιάνα Σακελλίου, και Αντώνης Σκιαθάς.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως, Αντώνης Σκιαθάς ανέδειξε τον ευρύτερο ρόλο του θεσμού των βραβείων Jean Moréas, μέσω των οποίων τιμώνται προσωπικότητες των γραμμάτων που υπηρετούν την ελληνική γλώσσα εντός και εκτός συνόρων. Μέσα από δράσεις, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, τα Βραβεία Jean Moréas, το Λογοτεχνικό Προσκήνιο και ο βιότοπος πολιτισμού Culture book, επιχειρείται η χαρτογράφηση και ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, πρωτοβουλίες εξαιρετικά σημαντικές ειδικά σε μια περίοδο όπου η πολιτιστική εξωστρέφεια αποτελεί ζητούμενο.
Εκτός από το αμιγώς λογοτεχνικό, η εκδήλωση είχε και έντονο κοινωνικό αλλά και πολιτικό αποτύπωμα. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό. Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Κορίζης εκπροσωπώντας τη Βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σκιαδαρέσης. Παρόντες ήταν ακόμη εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του πολιτισμού και πλήθος φιλότεχνου κοινού.
Τη βραδιά πλαισίωσε η μουσική παρουσία του συνόλου «Συνηχήσεις», υπό τον συνθέτη και κιθαριστή Γιώργο Αθανασακόπουλο.
Φωτογράφος: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα