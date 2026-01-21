Το «Τανγκό σε Μπλε Νύχτες» και σε αγγλική έκδοση
Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πρόγραμμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης
Σε ένα από τα πολύ όμορφα και φιλόξενα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, το Zátopek book cafe στην Καλλιθέα παρουσιάστηκε η αγγλική μετάφραση του βιβλίου από τις Eκδόσεις Λιοτρίβι «Τανγκό σε Μπλε Νύχτες» του Βασίλη Μανουσάκη, μέλους του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και συμβούλου ψυχικής υγείας. Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πρόγραμμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.
Μετά τον χαιρετισμό - εισαγωγή της Δρ. Πάνυ Σαράφη, καθηγήτριας, ερευνήτριας, μεταφράστριας, εκδότριας, ο συγγραφέας Βασίλης Μανουσάκηςμίλησε για την ενασχόλησή του με το μικροδιήγημα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του, αναφέρθηκε στις πηγές της έμπνευσης των διηγημάτων του ‘’Τανγκό σε Μπλε Νύχτες’’. Η Βιλελμίνη Σωσώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπεύθυνη της μεταφραστικής ομάδας και επιμελήτρια του βιβλίου αναφέρθηκε στις μεταφραστικές ιδιαιτερότητες στην αγγλική απόδοση του βιβλίου και σχολίασε διάφορες παρεμβάσεις όπως τη σχετική με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη δημιουργικότητα και το μέλλον του επαγγέλματος. Τονίστηκε, επίσης, ότι το πρωτοπόρο αυτό πρότζεκτ έχει ως στόχο την ενίσχυση και διάδοση της λογοτεχνίας από μη ευρέως ομιλούμενες γλώσσες.
Η Κέλλυ Πολυχρονίου, Διευθύντρια του Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, ήρθε να μοιραστεί την εμπειρία της από τη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών της στο έργο της μετάφρασης και διάβασε στα αγγλικά τέσσερα από τα αγαπημένα μας διηγήματα.
Στην παρουσίαση παραβρέθηκε ο Εμμανουήλ Σαββιδάκης, καλλιτέχνης διεθνούς αναγνώρισης, πτυχιούχος ζωγράφος της Σχολής Καλών Τεχνών στο Παρίσι, χαράκτης μεταλλίων και νομισμάτων και χρυσοχόος ο οποίος πρόσφερε τον ζωγραφικό πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου.
