Ναόμι Γουότς: Το βιβλίο της «Τολμώ να το πω» στα ελληνικά

Το βιβλίο της Ναόμι Γουότς “Daire I say it”/ «Τολμώ να το πω» είναι ένα μανιφέστο γυναικείας ενδυνάμωσης στο οποίο η σταρ του Χόλυγουντ τσαλακώνει την εικόνα της και μιλά έξω από τα δόντια για θέματα όπως η υπογονιμότητα, η εμμηνόπαυση αλλά και για τα σύγχρονα κοινωνικά στερεότυπα, που κανοναρχούν τη ζωή των γυναικών σε όλες τις ηλικίες · τις καλεί ν’ αφουγκραστούν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν τη ψυχική και σωματική υγεία τους χωρίς αναστολές.Η Ναόμι Γουότς αποκαλύπτει ότι κατέρρευσε στα τριάντα πέντε της, όταν ο γιατρός της ανακοίνωσε ότι ο άστατος έμμηνος κύκλος και οι νυχτερινές εφιδρώσεις της δεν οφείλονταν στο στρες των βραδινών γυρισμάτων ή στο λίγο παραπάνω κρασί αλλά στο ότι η περίοδός της σύντομα θα σταματούσε, εξανεμίζοντας τις ελπίδες της να κάνει παιδιά. Ένιωσε σαν να τράβηξε μια κουρτίνα και αντίκρισε ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δεν συζητά. «Από πού προήλθε αυτή η μακρά σιωπή σχετικά με την εμμηνόπαυση; Μήπως έχει να κάνει με τον μισογυνισμό, την πατριαρχία και τον ηλικιακό ρατσισμό; Και με την επιθυμία μας να μην ξεβολεύουμε κανέναν;» αναρωτιέται η σταρ του Χόλυγουντ.Αφηγείται με ειλικρίνεια και χιούμορ τις προσπάθειές της να ενισχύσει τη γονιμότητά της· δεν διστάζει να αποκαλύψει ότι επιστρέφοντας από κινηματογραφικά γυρίσματα στην Κίνα κουβάλησε λαθραία τεράστιες τσάντες με άπλυτα εμβαπτισμένα σε τσάγια τα οποία έπινε καθημερινά επί μήνες!Στομιλά και για την κρίση που προκάλεσε στη σχέση της η εμμονή της να μείνει έγκυος αλλά και για την τραυματική εμπειρία της αποβολής που βίωσε. Κι όταν στα γυρίσματα του θρίλερ «Επικίνδυνες υποσχέσεις» στο Λονδίνο ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, πάλεψε με τους φόβους της: «Υπήρχε μια σκηνή στην οποία έπρεπε να οδηγήσω νύχτα με τον Βίγκο Μόρτενσεν συνοδηγό, και στις ταινίες πάντα βρέχουν τους δρόμους για να φαίνονται καλύτερα. Φοβόμουν πάρα πολύ. Είχα ένα μωρό μέσα μου και έναν ενήλικα χωρίς κράνος πίσω μου. Αλλά τα κατάφερα και μετά γύρισα σπίτι τρέμοντας και γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα αντέξει άλλη μια μέρα…»Η Ναόμι Γουότς φιλοξενεί στο βιβλίο της ιστορίες γυναικών με ανάλογες εμπειρίες αλλά και τις απόψεις ειδικών επιστημόνων οι οποίοι χαρτογραφούν έναν οδηγό πλεύσης για κάθε γυναίκα με στόχο να βιώσει την περίοδο της εμμηνόπαυσης με συνειδητότητα, συμφιλιωμένη με αυτό το φυσικό κεφάλαιο της ζωής της.Το «Τολμώ να το πω» προσεγγίζει συνολικά τη γυναικεία εμπειρία, σωματικά και ψυχολογικά. Η Γουότς μιλά για τις ουρολοιμώξεις, την ακράτεια, το άγχος, τον θυμό, τον πανικό και την κατάθλιψη που νιώθουν οι γυναίκες, για τις αϋπνίες και την εγκεφαλική ομίχλη που σε κάνει να ξεχνάς αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο εργασίας. «…Θυμάστε την Άν Μπάνκροφτ που έπαιξε την «ηλικιωμένη» κυρία Ρόμπινσον απέναντι στον απόφοιτο πανεπιστημίου Ντάστιν Χόφμαν, παρόλο που ήταν μόνο έξι χρόνια μικρότερός της;» γράφει για τονΓια τη Ναόμι Γουότς οι γυναίκες μέσης ηλικίας συχνά νιώθουν αόρατες, σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να προσδιορίζει την αξία τους μέσα από μια στερεοτυπική αντίληψη για την ομορφιά, τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή. Η Αγγλίδα σταρ υπεραμύνεται του δικαιώματος να παραμένουν ενεργές στο παιχνίδι των σχέσεων. Περιγράφει τη γνωριμία με τον νυν σύζυγό της Billy Crudup στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Gypsy στην οποία υποδύονταν μία σεξουαλικά ακόρεστη κοινωνιοπαθή ψυχολόγο, σε μία περίοδο που φορούσε ορμονικά επιθέματα και δεν είχε καμία διάθεση για ρομάντζο ή φλερτ.Με τοδημιουργεί μία ανθρώπινη αλυσίδα ενσυναίσθησης γιατί όπως γράφει «ένα απλό αίσθημα ταύτισης μπορεί να είναι η αρχή της ίασης». Θεωρεί σημαντικό οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με συμπόνια και μιλά για όσα την έκαναν να νιώσει καλύτερα· ψυχοθεραπεία, διαλογισμό, γιόγκα και άσκηση. Συμφιλιωμένη με τον χρόνο γράφει: «Τα σώματά μας δεν είναι πια τόσο σφιχτά, αλώβητα ή αρυτίδωτα όπως πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια. Έχω γεννήσει και έχω περάσει δεκαετίες σε όλες τις συνθήκες, και αυτό φαίνεται. Μια φίλη μου έχει δώσει το παρατσούκλι Μπέντζαμιν Μπάτον στην κοιλιά μου. Είναι τόσο ζαρωμένη, που μοιάζει με χαρτοσακούλα που κάποιος την τσαλάκωσε και την πέταξε στην άκρη του δρόμου. Κι όμως, τώρα φοράω κοντά μπλουζάκια, κάτι που δεν θα έκανα ποτέ πριν αποκτήσω αυτή τη ζαρωμένη κοιλιά». Δεν είναι το μοναδικό σημείο του βιβλίου στο οποίο η σταρ του Χόλυγουντ συνομιλεί με τον νεότερο εαυτό της απευθυνόμενη στις γυναίκες όλων των ηλικιών.Για τη, μετά την εμμηνόπαυση, στην άλλη πλευρά αυτής της σωματικής ταλαιπωρίας και της αυτοαμφισβήτησης, περιμένει η ελευθερία. Όπως λέει: «Έχω πάρα πολλά να κάνω. Και πάρα πολλά για να απολαύσω. Πλέον ξέρω ότι δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες. Δεν χρειάζεται να διευκολύνουμε συνέχεια όλους τους άλλους. Μπορούμε να διεκδικούμε χώρο. Μπορούμε να εκφράζουμε τις ανάγκες μας. Μπορούμε να υψώνουμε ανάστημα!».To βιβλίο της Ναόμι Γουότς που έγινε best seller για τους New York Times, κυκλοφορεί σε 15 χώρες και στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ.