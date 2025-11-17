Hi Protein: 120 πρωτεϊνικές συνταγές από τον Άκη Πετρετζίκη

High protein, ναι! Αλλά γιατί;





Γι’ αυτό και το Hi Protein! το νέο βιβλίο του Άκη Πετρετζίκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι για όλους.





Αφού την πρωτεΐνη δεν τη χρειάζονται μόνο όσοι γυμνάζονται, όπως μπορεί να πιστεύουμε. Τη χρειαζόμαστε όλοι για να θωρακίσουμε το σώμα μας, να ενισχύσουμε τον μεταβολισμό μας και να διασφαλίσουμε την υγεία μας.









Λέμε Hi! στην πρωτεΐνη και τη βάζουμε στη ζωή μας με ποικιλία και νοστιμιά!

Άκης Πετρετζίκης



«Οι συνταγές του πάντα πετυχαίνουν!» Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι γνωρίζουν για τον Άκη και σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα πει κανείς γι’ αυτόν. Μέχρι να το κατακτήσει, όμως, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια σκληρής δουλειάς, πολλά όνειρα και ακόμα περισσότεροι πετυχημένοι στόχοι. Ο Άκης Πετρετζίκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έφυγε όταν έκλεισε τα 18 για να σπουδάσει λογιστική στην Αθήνα. Καλοί οι αριθμοί, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που ονειρευόταν να κάνει στη ζωή του! Έτσι, λοιπόν, αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του και σπούδασε σεφ στη σχολή μαγειρικής Le Monde.



Αφού εργάστηκε σε γνωστά εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα, διεύρυνε τους ορίζοντές του και στην Αγγλία, όπου εργάστηκε για 5 χρόνια και συνεργάστηκε με διάσημους και βραβευμένους σεφ. Το 2010 γύρισε στην Ελλάδα για να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου Έλληνα Master Chef… και το κατάφερε! Από τότε ο Άκης συναντά στην επαγγελματική του πορεία μόνο επιτυχίες και αναγνώριση.



Ξεκίνησε μια σειρά από εκπομπές τόσο στην τηλεόραση όσο και στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, οι οποίες ως στόχο τους είχαν να κάνουν τον κόσμο να αγαπήσει το σπιτικό φαγητό, να μπει στην κουζίνα του και να τολμήσει να δημιουργήσει εύκολες αλλά και πιο απαιτητικές συνταγές. Θέλει να έχει συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό του μέσα από τη μαγειρική του ιστοσελίδα και τα προσωπικά του κανάλια στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία ενημερώνει καθημερινά με ενδιαφέρον περιεχόμενο και υπέροχες συνταγές για όλους!



Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα βιβλία του Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις, το οποίο απέσπασε το βραβείο κοινού στην κατηγορία «Ευ Ζην» στα Public Book Awards το 2015, Μόνο σοκολάτα, Piece of cake, Η δική μου ελληνική κουζίνα, Street food, Το απόλυτο βιβλίο της νηστείας, All about brunch και Παιδικό πάρτι, καθώς και μια παιδική σειρά βιβλίων και επιτραπέζιων παιχνιδιών για τη διατροφή.