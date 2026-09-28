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Ελίνα Γκαράντσα: Η κορυφαία μεσόφωνος θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Ελίνα Γκαράντσα: Η κορυφαία μεσόφωνος θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Σε δύο παραστάσεις, τον Ιανουάριο του 2027
Mια από τις σπουδαιότερες λυρικές ερμηνεύτριες παγκοσμίως, η Λετονή Ελίνα Γκαράντσα, θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στην καριέρα της τον απαιτητικό οπερατικό ρόλο της «Τόσκας», στην Αθήνα και στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η διάσημη όπερα του Πουτσίνι θα ανέβει τον Ιανουάριο του 2027, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, και σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου. Η διεθνώς καταξιωμένη μεσόφωνος θα πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις της 24ης και της 28ης Ιανουαρίου.
«Φαίνεται πως στη ζωή μου ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα κάποιες φορές γίνονται πραγματικότητα. Η Τόσκα είναι μια από τις αγαπημένες μου όπερες από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, και η Μαρία Κάλλας, με την εξαιρετική της τέχνη, υπήρξε πάντα το ύψιστο παράδειγμα για μένα ως προς τις δυνατότητες αυτού του ρόλου. Ωστόσο, ως μεσόφωνος, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι η Τόσκα θα γινόταν κάποτε μέρος της διαδρομής μου» δηλώνει η ίδια και προσθέτει με νόημα: «Μεγαλώνοντας, έχω συνειδητοποιήσει ότι, αν δεν κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έρθουν εκείνα να μας αναζητήσουν. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το σπίτι μας λέγεται Βίλα Τόσκα. Αυτή η όπερα είναι ένα τόσο προσωπικό κομμάτι της ζωής μου που η εισαγωγή της στο ρεπερτόριό μου σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από το να αναλαμβάνει κανείς απλώς έναν νέο ρόλο. Νιώθω σαν να τολμώ επιτέλους να ανοίξω την πόρτα σε ένα από τα βαθύτερα και πιο παθιασμένα μου όνειρα, που κουβαλούσα εντός μου εδώ και πάρα πολύ καιρό».
Το πάθος της, εξάλλου, μαζί με το ταλέντο της και την διαρκή προσπάθειά της να πετυχαίνει νέους στόχους είναι αυτά που την έφεραν σε μία από τις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου. Η καλλιτεχνική της διαδρομή περιλαμβάνει κορυφαίους ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου, οι οποίοι ανέδειξαν τη μοναδική σκηνική της παρουσία και την ξεχωριστή εκφραστική της δύναμη. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη θέση κατέχει η «Κάρμεν» του Μπιζέ, ένας ρόλος με τον οποίο έχει ταυτιστεί όσο λίγες ερμηνεύτριες της εποχής μας και για τον οποίο οι New York Times την έχουν χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη Κάρμεν των τελευταίων 25 ετών». Από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, την Κρατική Όπερα της Βιέννης, τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τη Σκάλα του Μιλάνου και την Εθνική Όπερα του Παρισιού έως το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και το Φεστιβάλ του Μπαϋρώυτ, η Γκαράντσα έχει διαγράψει μια σπάνια καλλιτεχνική διαδρομή με κορυφαίους αρχιμουσικούς, τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας και ορχήστρες διεθνούς κύρους, παράλληλα με την εκλεκτή δισκογραφική παρουσία της, σε αποκλειστική συνεργασία με την Deutsche Grammophon.
Στο ντεμπούτο της στη Εθνική Λυρική Σκηνή και στον ρόλο της «Τόσκας» η Ελίνα Γκαράντσα θα συμπράξει με τον διεθνούς φήμης τενόρο Τσαρλς Καστρονόβο και τον καταξιωμένο Έλληνα βαρύτονο Δημήτρης Πλατανιάς.
Η προπώληση των εισιτηρίων για την «Τόσκα» ξεκινά την 1η Νοεμβρίου.
«Φαίνεται πως στη ζωή μου ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα κάποιες φορές γίνονται πραγματικότητα. Η Τόσκα είναι μια από τις αγαπημένες μου όπερες από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, και η Μαρία Κάλλας, με την εξαιρετική της τέχνη, υπήρξε πάντα το ύψιστο παράδειγμα για μένα ως προς τις δυνατότητες αυτού του ρόλου. Ωστόσο, ως μεσόφωνος, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι η Τόσκα θα γινόταν κάποτε μέρος της διαδρομής μου» δηλώνει η ίδια και προσθέτει με νόημα: «Μεγαλώνοντας, έχω συνειδητοποιήσει ότι, αν δεν κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έρθουν εκείνα να μας αναζητήσουν. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το σπίτι μας λέγεται Βίλα Τόσκα. Αυτή η όπερα είναι ένα τόσο προσωπικό κομμάτι της ζωής μου που η εισαγωγή της στο ρεπερτόριό μου σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από το να αναλαμβάνει κανείς απλώς έναν νέο ρόλο. Νιώθω σαν να τολμώ επιτέλους να ανοίξω την πόρτα σε ένα από τα βαθύτερα και πιο παθιασμένα μου όνειρα, που κουβαλούσα εντός μου εδώ και πάρα πολύ καιρό».
Το πάθος της, εξάλλου, μαζί με το ταλέντο της και την διαρκή προσπάθειά της να πετυχαίνει νέους στόχους είναι αυτά που την έφεραν σε μία από τις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου. Η καλλιτεχνική της διαδρομή περιλαμβάνει κορυφαίους ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου, οι οποίοι ανέδειξαν τη μοναδική σκηνική της παρουσία και την ξεχωριστή εκφραστική της δύναμη. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη θέση κατέχει η «Κάρμεν» του Μπιζέ, ένας ρόλος με τον οποίο έχει ταυτιστεί όσο λίγες ερμηνεύτριες της εποχής μας και για τον οποίο οι New York Times την έχουν χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη Κάρμεν των τελευταίων 25 ετών». Από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, την Κρατική Όπερα της Βιέννης, τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τη Σκάλα του Μιλάνου και την Εθνική Όπερα του Παρισιού έως το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και το Φεστιβάλ του Μπαϋρώυτ, η Γκαράντσα έχει διαγράψει μια σπάνια καλλιτεχνική διαδρομή με κορυφαίους αρχιμουσικούς, τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής μας και ορχήστρες διεθνούς κύρους, παράλληλα με την εκλεκτή δισκογραφική παρουσία της, σε αποκλειστική συνεργασία με την Deutsche Grammophon.
Στο ντεμπούτο της στη Εθνική Λυρική Σκηνή και στον ρόλο της «Τόσκας» η Ελίνα Γκαράντσα θα συμπράξει με τον διεθνούς φήμης τενόρο Τσαρλς Καστρονόβο και τον καταξιωμένο Έλληνα βαρύτονο Δημήτρης Πλατανιάς.
Η προπώληση των εισιτηρίων για την «Τόσκα» ξεκινά την 1η Νοεμβρίου.
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