Διεθνής διάκριση για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Κέρδισε το Art Museum Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων

Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το όραμα του ΕΜΣΤ και τον τρόπο του να βλέπει την τέχνη ως βασικό μέσο για την εξέλιξη του ανθρώπου, κυρίως σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές που ζούμε