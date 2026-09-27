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Πέθανε ξαφνικά στα 58 ο μουσικός Μπρούνο Κραμ, κατέρρευσε μετά από συναυλία στην Ισπανία - Είχε παραπονεθεί για δύσπνοια
Πέθανε ξαφνικά στα 58 ο μουσικός Μπρούνο Κραμ, κατέρρευσε μετά από συναυλία στην Ισπανία - Είχε παραπονεθεί για δύσπνοια
Ο Κραμ κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα καμαρίνια του συναυλιακού χώρου Planta Baja, λίγο μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος
Η μουσική σκηνή του gothic και industrial ήχου θρηνεί την απώλεια του Μπρούνο Κραμ, μουσικού και συνιδρυτή του γερμανικού συγκροτήματος Das Ich, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 58 ετών μετά από συναυλία στη Γρανάδα της Ισπανίας.
Ο Κραμ κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα καμαρίνια του συναυλιακού χώρου Planta Baja, λίγο μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός είχε παραπονεθεί για δύσπνοια πριν χάσει τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Οι αρχές εκτιμούν πως ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια.
Τον θάνατο του μουσικού επιβεβαίωσε και ο διοργανωτής της συναυλίας, Distortiongirl Eventos, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.
«Συντετριμμένος πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Μπρούνο Κραμ, μέλος των Das Ich, πέθανε μετά τη συναυλία του στη Γρανάδα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο θάνατός του προκάλεσε κινητοποίηση των ισπανικών αρχών, ωστόσο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν ξεκίνησε ποινική έρευνα από την ισπανική Εθνική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στη Γερμανία, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του.
Το συγκρότημα θεωρείται πρωτοπόρο του κινήματος Neue Deutsche Todeskunst, ενός μουσικού ρεύματος που συνδύασε σκοτεινή ατμόσφαιρα, ηλεκτρονικούς ήχους και θεατρικά στοιχεία.
Ανάμεσα στις πιο γνωστές κυκλοφορίες των Das Ich βρίσκεται το άλμπουμ «Gottes Tod», ενώ το συγκρότημα απέκτησε κοινό και εκτός Γερμανίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη gothic μουσική.
Εκτός από τη μουσική του πορεία, ο Κραμ είχε ασχοληθεί κατά περιόδους και με την πολιτική στη Γερμανία. Ο Μπρούνο Κραμ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά.
Ο Κραμ κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα καμαρίνια του συναυλιακού χώρου Planta Baja, λίγο μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός είχε παραπονεθεί για δύσπνοια πριν χάσει τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Οι αρχές εκτιμούν πως ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια.
Τον θάνατο του μουσικού επιβεβαίωσε και ο διοργανωτής της συναυλίας, Distortiongirl Eventos, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.
«Συντετριμμένος πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Μπρούνο Κραμ, μέλος των Das Ich, πέθανε μετά τη συναυλία του στη Γρανάδα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο θάνατός του προκάλεσε κινητοποίηση των ισπανικών αρχών, ωστόσο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν ξεκίνησε ποινική έρευνα από την ισπανική Εθνική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στη Γερμανία, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του.
Μία από τις εμβληματικές μορφές της dark σκηνήςΟ Μπρούνο Κραμ ίδρυσε το 1989 μαζί με τον Στέφαν Άκερμαν το μουσικό project Das Ich, ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της γερμανικής dark wave σκηνής.
Το συγκρότημα θεωρείται πρωτοπόρο του κινήματος Neue Deutsche Todeskunst, ενός μουσικού ρεύματος που συνδύασε σκοτεινή ατμόσφαιρα, ηλεκτρονικούς ήχους και θεατρικά στοιχεία.
Ανάμεσα στις πιο γνωστές κυκλοφορίες των Das Ich βρίσκεται το άλμπουμ «Gottes Tod», ενώ το συγκρότημα απέκτησε κοινό και εκτός Γερμανίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη gothic μουσική.
Εκτός από τη μουσική του πορεία, ο Κραμ είχε ασχοληθεί κατά περιόδους και με την πολιτική στη Γερμανία. Ο Μπρούνο Κραμ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και δύο παιδιά.
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