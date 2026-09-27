Ο Μάικ Λι κέρδισε το Χρυσό Κοχύλι στο Σαν Σεμπαστιάν με πιθανώς την τελευταία του ταινία

Κλείσιμο

Το βραβείο Concha de Oro, το κορυφαίο του φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στην Ισπανία, έλαβε χθες Σάββατο η ταινία Tender Loving Care, η οποία πιθανότατα είναι η τελευταία του Bρετανού σκηνοθέτη Μάικ Λι, ο οποίος πάσχει από σπάνια ασθένεια.«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας», είπε απλά ο δημιουργός, 83 ετών, μορφή του κοινωνικά πιο ευαισθητοποιημένου βρετανικού κινηματογράφου, σε βίντεο που προβλήθηκε στο κλείσιμο του φεστιβάλ.Ο Μάικ Λι πάσχει από μυοσίτιδα, αυτοάνοσο νόσημα που πλήττει τους μύες. Επιβεβαίωσε την Τρίτη πως αυτή είναι «κάτι παραπάνω από πιθανό» ότι θα είναι η τελευταία ταινία που γύρισε στη ζωή του.Η δραματική κωμωδία αφηγείται την ιστορία της Έιμι (Κέιτ Ο’ Φλιν) και της Ρόζι (Άλις Μπέιλι Τζόνσον). Οι δυο τριαντάρες φίλες εργάζονται ως κοινωνικές λειτουργοί που βοηθούν ευάλωτους ανθρώπους. Μέσω αυτών των δύο, και των ηλικιωμένων γονιών της Έιμι, ο Μάικ Λι καταπιάνεται με τα ζητήματα της συμπόνιας και της ανάγκης υποστήριξης αυτών που το έχουν ανάγκη σε μια κοινωνία αβεβαιότητας κι επισφάλειας.Το Κόντσα ντε Όρο προστίθεται στον μακρύ κατάλογο τιμητικών διακρίσεων του Μάικ Λι, που είχε λάβει Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1996 για το φιλμ Secrets & Lies και Χρυσό Λέοντα στη Βενετία το 2004 για το Vera Drake.Στο Σαν Σεμπαστιάν, η ταινία Tender Loving Care έλαβε επίσης βραβείο καλύτερου σεναρίου και η Κέιτ Ο’ Φλιν το βραβείο Concha de Plata για την καλύτερη ερμηνεία.Ειδική τιμητική διάκριση του φεστιβάλ, το βραβείο Donostia, απονεμήθηκε στη βρετανίδα ηθοποιό Ναόμι Γουότς και στον Γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ για το σύνολο του έργου τους αντίστοιχα.Το Σαν Σεμπαστιάν, στην 74η έκδοσή του, στην κριτική επιτροπή του οποίου προέδρευσε φέτος ο Αμερικανός σκηνοθέτης Άιρα Σαξ, θεωρείται το τρίτο σημαντικότερο από τα φεστιβάλ ευρωπαϊκού κινηματογράφου, πίσω από αυτά των Καννών και της Βενετίας. Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετείχαν φέτος 17 ταινίες από τα συνολικά 263 έργα στο πρόγραμμά του.