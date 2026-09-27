Πέθανε η Μάργκαρετ Αλεξίου: Έφυγε από τη ζωή η κορυφαία νεοελληνίστρια που τίμησε τα ελληνικά γράμματα

Το έργο που την καθιέρωσε διεθνώς

Η συμβολή της στις ελληνικές σπουδές

Η ανακοίνωση της εταιρείας Συγγραφέων

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Έφυγε από τη ζωή η Μάργκαρετ Αλεξίου, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο επιστημονικό έργο που συνέδεσε την ελληνική λογοτεχνία, τη βυζαντινή παράδοση και τη συγκριτική μελέτη των πολιτισμών.Η Αλεξίου υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες Ελληνίστριες της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Γεννημένη το 1939 στο Μπέρμιγχαμ, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτιστικής παράδοσης.Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας δίδαξε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία και από το 1986 έως τη συνταξιοδότησή της το 2000 κατείχε την έδρα George Seferis Professor of Modern Greek Studies και τη θέση καθηγήτριας Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.Το όνομά της συνδέθηκε ιδιαίτερα με το βιβλίο «Ritual Lament in Greek Tradition», μια εμβληματική μελέτη για τα μοιρολόγια και τις τελετουργικές πρακτικές του θρήνου στην ελληνική παράδοση, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Το έργο αυτό θεωρείται σημείο αναφοράς στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις μελέτες της προφορικής παράδοσης. ΒικιπαίδειαΗ έρευνά της επεκτάθηκε στη βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία, στη λαϊκή ποίηση, στον Καβάφη, στην κρητική αναγέννηση αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στη μνήμη, τον μύθο και τη λογοτεχνική έκφραση.Η Μάργκαρετ Αλεξίου υπήρξε μία από τις προσωπικότητες που ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία των ελληνικών γραμμάτων, μεταφέροντας τη μελέτη της ελληνικής παράδοσης πέρα από τα στενά όρια της φιλολογίας.Με το έργο της ανέδειξε τη συνέχεια της ελληνικής πολιτιστικής εμπειρίας, από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο έως τη σύγχρονη λογοτεχνία και τις λαϊκές εκφράσεις.Η Εταιρεία Συγγραφέων αποχαιρέτησε τη σπουδαία νεοελληνίστρια και μελετήτρια, αναδεικνύοντας τη μοναδική συμβολή της στην προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας και πολιτιστικής παράδοσης διεθνώς. «Με θλίψη ενημερωθήκαμε ότι η διακεκριμένη βυζαντινολόγος, νεοελληνίστρια και επίτιμο μέλος της Εταιρείας μας, Margaret Alexiou (Μάργκαρετ Αλεξίου) απεβίωσε στο σπίτι της στην Αγγλία.Κόρη του Βρετανού κλασικού φιλόλογου Τζωρτζ Τόμσον, η Μάργκαρετ Αλεξίου σπούδασε κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, του οποίου ήταν διδάκτωρ. Υπήρξε Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στην έδρα Γιώργος Σεφέρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου και διαδέχτηκε τον Γιώργο Σαββίδη. Κλασικό θεωρείται πλέον το έργο της «Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση» (The Ritual Lament in Greek Tradition) (1974), που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ, σε μετάφραση Δημήτρη Γιατρομανωλάκη και επιμέλεια Παναγιώτη Ροϊλού (ο οποίος και την διαδέχτηκε στην έδρα Σεφέρης)».Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Χάρβαρντ για τον θάνατό της, τονίζεται ότι ήταν «μία από τις πιο επιδραστικές, διορατικές και γενναιόδωρες νεοελληνίστριες των τελευταίων πενήντα ετών, (που) εκπαίδευσε τρεις γενιές μελετητών στις Νεοελληνικές Σπουδές και σε συναφή πεδία».