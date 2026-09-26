Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαιολογικοί χώροι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν μνημεία και μουσεία του Δημοσίου – Στο επίκεντρο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική κρίση και τις σύγχρονες απειλές

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο 26-27/9 ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), στον οποίο το ΥΠΠΟ συμμετέχει ενεργά για 30ή συνεχή χρονιά.

Με φετινή κοινή ευρωπαϊκή θεματική την «Κληρονομιά σε κίνδυνο - αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός» (European Heritage Days 2026, Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine), οι προγραμματισμένες δράσεις των φορέων που συμμετέχουν στον εορτασμό εστιάζουν στις σύγχρονες απειλές που δέχονται τα μνημεία από την κλιματική κρίση, τη φυσική φθορά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται. Παράλληλα, αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη διαχρονική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, προτείνοντας τρόπους διάσωσης και προστασίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης η προφορική παράδοση, η διαγενεακή μεταφορά της γνώσης και ο ρόλος της πολιτιστικής έκφρασης σε περιόδους κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διατήρηση των τοπικών εθίμων.

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του κοινού, ενώ προβλέπονται και ψηφιακές δράσεις (σε πραγματικό και μη χρόνο), οι οποίες, εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα των ίδιων των φορέων (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα), θα φιλοξενηθούν και στις επίσημες σελίδες των ΕΗΠΚ στο Facebook .

και στο Instagram.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των δράσεων εδώ:
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