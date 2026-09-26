Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν μνημεία και μουσεία του Δημοσίου – Στο επίκεντρο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική κρίση και τις σύγχρονες απειλές