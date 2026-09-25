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«Βουκεφάλας»: Η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα έρχεται στο Θέατρο Γκλόρια
«Βουκεφάλας»: Η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα έρχεται στο Θέατρο Γκλόρια
Με μια μυστηριώδη δολοφονία να λειτουργεί ως αφετηρία και το χιούμορ να διαπερνά ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας
Μία απρόβλεπτη κωμωδία, που ξεκινά με έναν φόνο και καταλήγει να χωρέσει μέσα της σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, είναι ο «Βουκεφάλας», η νέα παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα που θα ανέβει στο Θέατρο Γκλόρια, στις 2 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστές τους Μίνω Θεοχάρη, Στράτο Λύκο και Ζαχαρία Γουέλα.
Με μια μυστηριώδη δολοφονία να λειτουργεί ως αφετηρία και το χιούμορ να διαπερνά ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, ο «Βουκεφάλας» κινείται διαρκώς ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, στο προσωπικό δράμα και το κοινωνικό ευτράπελο, στο αθώο ψέμα και την ένοχη αλήθεια.
Και όσο τα κομμάτια του παζλ μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, τόσο η βεβαιότητα υποχωρεί. Μέχρι το φινάλε, όπου η παράσταση φυλάει την τελευταία της ανατροπή. Μια αλήθεια –και ίσως μια λύτρωση– που δεν ακούστηκε ποτέ σε καμία δικαστική αίθουσα.
Ο σύζυγος είναι νεκρός. Η αστυνομία αναζητά την αλήθεια. Μια ταινία πάνω στη ζωή της υπόσχεται δόξα. Εκείνη, όμως, δεν μιλά. Ή, για την ακρίβεια, μιλά για τα πάντα εκτός από αυτό που όλοι θέλουν να μάθουν.
Η Ντόρα Φραγκιαδάκη είναι μια γυναίκα προφυλακισμένη για τη δολοφονία του συζύγου της. Μέσα από τη φυλακή διηγείται τη ζωή της στον συγγραφέα και αποκαλύπτει μία εκκωφαντική προσωπικότητα. Μια γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, με διαδρομές στη μέρα, στη νύχτα, στα υπόγεια, στα ρετιρέ, στα μπουζούκια, στα μοναστήρια, σε παράνομα πάθη, σε χαμένα παιδιά, σε παραβατικούς έρωτες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε κάθε είδους αγώνες και κραιπάλες.
Μέσα από τις αφηγήσεις της ξεδιπλώνεται ένα σουρεαλιστικό μωσαϊκό της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, με όλα τα μεγαλεία, τις υπερβολές, τις ήττες, τις αυταπάτες και τις μικρές της παραφροσύνες.
Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά κρύβεται το μυστικό του Βουκεφάλα. Ένα μυστικό που κανένας εισαγγελέας, ανακριτής, αστυνομικός, φίλος ή εχθρός δεν έχει καταφέρει να της αποσπάσει. Μέχρι που η ίδια αποφασίζει να μοιραστεί μια αλήθεια. Ή μήπως όχι; Γιατί στον «Βουκεφάλα» κάθε απάντηση γεννά ένα καινούργιο ερώτημα και η μεγαλύτερη απορία παραμένει μέχρι το τέλος: «Είναι αυτή η αλήθεια;»
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα – Τρίτη, 20:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Με μια μυστηριώδη δολοφονία να λειτουργεί ως αφετηρία και το χιούμορ να διαπερνά ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, ο «Βουκεφάλας» κινείται διαρκώς ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, στο προσωπικό δράμα και το κοινωνικό ευτράπελο, στο αθώο ψέμα και την ένοχη αλήθεια.
Και όσο τα κομμάτια του παζλ μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, τόσο η βεβαιότητα υποχωρεί. Μέχρι το φινάλε, όπου η παράσταση φυλάει την τελευταία της ανατροπή. Μια αλήθεια –και ίσως μια λύτρωση– που δεν ακούστηκε ποτέ σε καμία δικαστική αίθουσα.
Ο σύζυγος είναι νεκρός. Η αστυνομία αναζητά την αλήθεια. Μια ταινία πάνω στη ζωή της υπόσχεται δόξα. Εκείνη, όμως, δεν μιλά. Ή, για την ακρίβεια, μιλά για τα πάντα εκτός από αυτό που όλοι θέλουν να μάθουν.
Η Ντόρα Φραγκιαδάκη είναι μια γυναίκα προφυλακισμένη για τη δολοφονία του συζύγου της. Μέσα από τη φυλακή διηγείται τη ζωή της στον συγγραφέα και αποκαλύπτει μία εκκωφαντική προσωπικότητα. Μια γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, με διαδρομές στη μέρα, στη νύχτα, στα υπόγεια, στα ρετιρέ, στα μπουζούκια, στα μοναστήρια, σε παράνομα πάθη, σε χαμένα παιδιά, σε παραβατικούς έρωτες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε κάθε είδους αγώνες και κραιπάλες.
Μέσα από τις αφηγήσεις της ξεδιπλώνεται ένα σουρεαλιστικό μωσαϊκό της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, με όλα τα μεγαλεία, τις υπερβολές, τις ήττες, τις αυταπάτες και τις μικρές της παραφροσύνες.
Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά κρύβεται το μυστικό του Βουκεφάλα. Ένα μυστικό που κανένας εισαγγελέας, ανακριτής, αστυνομικός, φίλος ή εχθρός δεν έχει καταφέρει να της αποσπάσει. Μέχρι που η ίδια αποφασίζει να μοιραστεί μια αλήθεια. Ή μήπως όχι; Γιατί στον «Βουκεφάλα» κάθε απάντηση γεννά ένα καινούργιο ερώτημα και η μεγαλύτερη απορία παραμένει μέχρι το τέλος: «Είναι αυτή η αλήθεια;»
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα – Τρίτη, 20:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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