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Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο Φεστιβάλ Κολωνού 2026 Δήμου Αθηναίων
Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο Φεστιβάλ Κολωνού 2026 Δήμου Αθηναίων
Σε σκηνοθεσία του Θανάση Σαράντο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Θανάσης Σαράντος (Βραβείο Κάρολος Κουν Σκηνοθεσίας και Ερμηνείας 2023), επιστρέφει με την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή για την τελευταία παράσταση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2026 του Δήμου Αθηναίων, που επιμελείται ο ΟΠΑΝΔΑ, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:00 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού (Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός).
Με οδηγό τη διαχρονική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη και τη συμμετοχή ενός δυναμικού, πολυμελούς θιάσου και ζωντανής μουσικής επί σκηνής, ο Θανάσης Σαράντος παρουσιάζει το αξεπέραστο έργο του Σοφοκλή τοποθετώντας τη δράση στη δεκαετία του ’70 και μετατρέποντας την αρχαία τραγωδία σε ένα πολιτικό θρίλερ κινηματογραφικού ρυθμού.
«Είχε άραγε κάπου δίκιο η Αντιγόνη — ή είχε εξ ολοκλήρου δίκιο; Και είχε άραγε ο Κρέων κάποιο άδικο — ή ήταν εξ ολοκλήρου άδικος;»
Στον απόηχο του εμφυλίου πολέμου, ο Κρέων αποφασίζει να τιμήσει με ταφή τον έναν από τους γιούς του Οιδίποδα, τον Ετεοκλή, ενώ απαγορεύει την ταφή του άλλου, του Πολυνείκη, χαρακτηρίζοντάς τον προδότη της Θήβας.
Η Αντιγόνη αρνείται να πειθαρχήσει στο διάταγμα του Κρέοντα και προχωρά στην ταφή του αδελφού της, οδηγώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο σε μετωπική ρήξη. Μια σύγκρουση ανάμεσα στον νόμο της εξουσίας και τον νόμο της συνείδησης, που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταστροφή.
Στην «Αντιγόνη» συγκρούονται μετωπικά δύο κόσμοι: από τη μία τα δικαιώματα της οικογένειας και από την άλλη οι αδιασάλευτες προσταγές της πολιτείας. Ποιο όμως δίλημμα θα μπορούσε να προκαλέσει στον Αθηναίο πολίτη της δημοκρατίας του 5ου αιώνα π.Χ. η απολύτως αναρχική πράξη μιας γυναίκας που επικαλείται τους θεϊκούς νόμους απέναντι στο ιερό δίκαιο της πόλης, το οποίο εκπροσωπεί ο κυβερνήτης της; Και πώς όφειλε να σταθεί ο άρχοντας όταν ο νόμος παραβιάζεται όχι απλώς από έναν πολίτη, αλλά από συγγενή του;
Με οδηγό τη διαχρονική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη και τη συμμετοχή ενός δυναμικού, πολυμελούς θιάσου και ζωντανής μουσικής επί σκηνής, ο Θανάσης Σαράντος παρουσιάζει το αξεπέραστο έργο του Σοφοκλή τοποθετώντας τη δράση στη δεκαετία του ’70 και μετατρέποντας την αρχαία τραγωδία σε ένα πολιτικό θρίλερ κινηματογραφικού ρυθμού.
«Είχε άραγε κάπου δίκιο η Αντιγόνη — ή είχε εξ ολοκλήρου δίκιο; Και είχε άραγε ο Κρέων κάποιο άδικο — ή ήταν εξ ολοκλήρου άδικος;»
Η υπόθεση του έργου
Στον απόηχο του εμφυλίου πολέμου, ο Κρέων αποφασίζει να τιμήσει με ταφή τον έναν από τους γιούς του Οιδίποδα, τον Ετεοκλή, ενώ απαγορεύει την ταφή του άλλου, του Πολυνείκη, χαρακτηρίζοντάς τον προδότη της Θήβας.
Η Αντιγόνη αρνείται να πειθαρχήσει στο διάταγμα του Κρέοντα και προχωρά στην ταφή του αδελφού της, οδηγώντας τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο σε μετωπική ρήξη. Μια σύγκρουση ανάμεσα στον νόμο της εξουσίας και τον νόμο της συνείδησης, που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταστροφή.
Σκηνοθετικό Σημείωμα
Στην «Αντιγόνη» συγκρούονται μετωπικά δύο κόσμοι: από τη μία τα δικαιώματα της οικογένειας και από την άλλη οι αδιασάλευτες προσταγές της πολιτείας. Ποιο όμως δίλημμα θα μπορούσε να προκαλέσει στον Αθηναίο πολίτη της δημοκρατίας του 5ου αιώνα π.Χ. η απολύτως αναρχική πράξη μιας γυναίκας που επικαλείται τους θεϊκούς νόμους απέναντι στο ιερό δίκαιο της πόλης, το οποίο εκπροσωπεί ο κυβερνήτης της; Και πώς όφειλε να σταθεί ο άρχοντας όταν ο νόμος παραβιάζεται όχι απλώς από έναν πολίτη, αλλά από συγγενή του;
Τι παράδειγμα θα έδινε ο Κρέων για τη διατήρηση της τάξης σε μια πόλη που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά από πολέμους, λοιμούς και βαθιές πληγές — και μάλιστα σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο, έπειτα από την ανόσια και καταραμένη πράξη του προγενέστερου βασιλιά, του Οιδίποδα; Σε ποιο βαθμό μπορεί ο σύγχρονος θεατής του 21ου αιώνα να ταυτιστεί πραγματικά με την αποστολή του Κρέοντα, που υπερασπίζεται τις αξίες της ισονομίας και της θεσμικής δικαιοσύνης; Αποδεικνύεται ικανός να σταθεί μέχρι το τέλος στο ύψος των περιστάσεων του δημοκρατικού πολιτεύματος ή ολισθαίνει σταδιακά προς το επικίνδυνο μονοπάτι της τυραννίας;
Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα μας δίνει την ευκαιρία να διερευνήσουμε σε βάθος η εμβληματική τραγωδία του Σοφοκλή, με έναν οκταμελή θίασο και έναν μουσικό επί σκηνής, και με οδηγό την αξεπέραστη μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη. Η παράσταση αυτή αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης μας εργασίας πάνω στο αρχαίο δράμα με το έργο του ίδιου ποιητή «Οιδίπους Τύραννος».
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός
Εισιτήρια: https://www.ticketplus.gr/event/antigoni-tou-sofokli/
Trailer: youtu.be/GEzDJuvGibY
Η ταυτότητα της παράστασης
«Αντιγόνη»
Είδος: αρχαία τραγωδία
Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Trailer: youtu.be/GEzDJuvGibY
Συντελεστές
Κείμενο: Σοφοκλής
Μετάφραση: Mίνως Βολανάκης
Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνικά – Κοστούμια – Σχεδιασμός φωτισμού: Θανάσης Σαράντος
Επιστημονική σύμβουλος: Ευφημία Καρακάντζα
Μουσική σύνθεση-ηχοτοπία: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Επιμέλεια Kίνησης: Πλωτίνος Ηλιάδης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιάννης Παναγόπουλος, Ασημίνα-Σοφία Χριστοπούλου
Βοηθός σκηνογράφος-ενδυματολόγος: Aθηνά Μποτωνάκη
Φωτογραφίες: Χρυσάνθη Σπανού
Trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης
Παραγωγή: Ηθικόν ακμαιότατον ΑΜΚΕ
Ερμηνεύουν:
Θανάσης Σαράντος (Κρέοντας) Ρωξάνη Καρφή (Αντιγόνη), Γιάννης Κορρές (Αίμων, Παιδί Τειρεσία, Χορός) ,Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Τειρεσίας, Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Φύλακας, Εξάγγελος, Χορός), Γαλάτεια Μαυρομάτη (Ισμήνη, Ευριδίκη, Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Άγγελος, Χορός)
Μουσικός επί σκηνής (κρουστά): Ιάκωβος Παυλόπουλος
Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού
Πρόσβαση στο θέατρο Κολωνού:
Γραμμή Μετρό 2: στάση Σεπόλια & στάση Σταθμός Λαρίσης
Λεωφορειακές γραμμές: 057 (στάσεις Καλλιπόλεως, Ηλέκτρας), Α13 (στάση Αρμονία), Α10 και Β10 (στάση Δομοκού)
Γραμμή Τρόλεϊ: 12 (στάση Αρμονία) & 1 (στάση Δομοκού)
Το Θέατρο Κολωνού είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία.
Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα μας δίνει την ευκαιρία να διερευνήσουμε σε βάθος η εμβληματική τραγωδία του Σοφοκλή, με έναν οκταμελή θίασο και έναν μουσικό επί σκηνής, και με οδηγό την αξεπέραστη μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη. Η παράσταση αυτή αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης μας εργασίας πάνω στο αρχαίο δράμα με το έργο του ίδιου ποιητή «Οιδίπους Τύραννος».
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός
Εισιτήρια: https://www.ticketplus.gr/event/antigoni-tou-sofokli/
Trailer: youtu.be/GEzDJuvGibY
Η ταυτότητα της παράστασης
«Αντιγόνη»
Είδος: αρχαία τραγωδία
Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Trailer: youtu.be/GEzDJuvGibY
Συντελεστές
Κείμενο: Σοφοκλής
Μετάφραση: Mίνως Βολανάκης
Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνικά – Κοστούμια – Σχεδιασμός φωτισμού: Θανάσης Σαράντος
Επιστημονική σύμβουλος: Ευφημία Καρακάντζα
Μουσική σύνθεση-ηχοτοπία: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Επιμέλεια Kίνησης: Πλωτίνος Ηλιάδης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιάννης Παναγόπουλος, Ασημίνα-Σοφία Χριστοπούλου
Βοηθός σκηνογράφος-ενδυματολόγος: Aθηνά Μποτωνάκη
Φωτογραφίες: Χρυσάνθη Σπανού
Trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης
Παραγωγή: Ηθικόν ακμαιότατον ΑΜΚΕ
Ερμηνεύουν:
Θανάσης Σαράντος (Κρέοντας) Ρωξάνη Καρφή (Αντιγόνη), Γιάννης Κορρές (Αίμων, Παιδί Τειρεσία, Χορός) ,Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Τειρεσίας, Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Φύλακας, Εξάγγελος, Χορός), Γαλάτεια Μαυρομάτη (Ισμήνη, Ευριδίκη, Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Άγγελος, Χορός)
Μουσικός επί σκηνής (κρουστά): Ιάκωβος Παυλόπουλος
Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού
Πρόσβαση στο θέατρο Κολωνού:
Γραμμή Μετρό 2: στάση Σεπόλια & στάση Σταθμός Λαρίσης
Λεωφορειακές γραμμές: 057 (στάσεις Καλλιπόλεως, Ηλέκτρας), Α13 (στάση Αρμονία), Α10 και Β10 (στάση Δομοκού)
Γραμμή Τρόλεϊ: 12 (στάση Αρμονία) & 1 (στάση Δομοκού)
Το Θέατρο Κολωνού είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία.
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