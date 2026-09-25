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Μίκης Θεοδωράκης: Συναυλία με μελοποιημένη ποίηση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Μίκης Θεοδωράκης: Συναυλία με μελοποιημένη ποίηση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Ποιοι γνωστοί τραγουδιστές θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια του
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα συναντηθεί με τον ποιητικό λόγο του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανόλη Αναγνωστάκη, στις 29 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η συναυλία – αφιέρωμα στον συνθέτη, με ερμηνευτές τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελο Θεοδωράκη, Παναγιώτη Πετράκη και Νεφέλη Φασούλη τους οποίους θα συνοδεύσει μουσικά η Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».
Ο συνθέτης, σαν ένας σύγχρονος Οδυσσέας, προσφέρει ως σπονδή τη μουσική του, καλώντας τις σκιές των ποιητών να βγουν στο φως, να πάρουν μορφή και να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, τις προδοσίες και τον θάνατο των ιδανικών, αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα και τον έρωτα. Ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε δραματικό μονόλογο, δίνοντας φωνή σε πρόσωπα και σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Οι λέξεις γίνονται τραγούδι και τα τραγούδια γίνονται ζωντανές μαρτυρίες μνήμης, αγώνα και συλλογικής εμπειρίας.
Μέσα από εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη αναδεικνύονται η αντίσταση, η ελευθερία, η εξορία, η ελπίδα και οι αγώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».
Είναι τα τραγούδια τριών κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη», «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης ´78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας», «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το «Μιλώ και τον Χάρη», τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια-ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.
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Ο συνθέτης, σαν ένας σύγχρονος Οδυσσέας, προσφέρει ως σπονδή τη μουσική του, καλώντας τις σκιές των ποιητών να βγουν στο φως, να πάρουν μορφή και να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, τις προδοσίες και τον θάνατο των ιδανικών, αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα και τον έρωτα. Ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε δραματικό μονόλογο, δίνοντας φωνή σε πρόσωπα και σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Οι λέξεις γίνονται τραγούδι και τα τραγούδια γίνονται ζωντανές μαρτυρίες μνήμης, αγώνα και συλλογικής εμπειρίας.
Μέσα από εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη αναδεικνύονται η αντίσταση, η ελευθερία, η εξορία, η ελπίδα και οι αγώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».
Είναι τα τραγούδια τριών κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη», «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης ´78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας», «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το «Μιλώ και τον Χάρη», τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια-ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.
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