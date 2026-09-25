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Αρχαία Ολυμπία: Αυτά είναι τα νέα έργα που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο
Αρχαία Ολυμπία: Αυτά είναι τα νέα έργα που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο
«Η Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου και μακρόπνοου σχεδιασμού του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού της πλούτου» δηλώνει η Λίνα Μενδώνη
Σε μια νέα δέσμη παρεμβάσεων, με στόχο την περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων της Αρχαίας Ολυμπίας, τη διεύρυνση του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού.
Η καινούργια αυτή φάση περιλαμβάνει τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.000.000 ευρώ, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, την αποκατάσταση και ανάδειξη του ρωμαϊκού Οκταγώνου, της λεγόμενης «Οικίας του Νέρωνα», την γ’ φάση αποκάλυψης και ανάδειξης του Γυμνασίου, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του αναλήμματος των Θησαυρών του Κρονίου Λόφου.
«Η Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου και μακρόπνοου σχεδιασμού του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού της πλούτου. Μετά την ολοκλήρωση και απόδοση στο κοινό τριών αποκατεστημένων μνημείων, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής ή εργαστηρίου του Φειδία, του συγκροτήματος των νοτίων θερμών και των θερμών του Λεωνιδαίου, περνάμε σε μια νέα φάση παρεμβάσεων» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: « Παράλληλα με τις επεμβάσεις στα μνημεία, το υπουργείο Πολιτισμού έχει βελτιώσει τις υποδομές προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, και για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης για όλους. Με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Αρχαία Ολυμπία, έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας ακτινοβολίας, ώστε να παραμείνει ζωντανός και προσβάσιμος στις επόμενες γενιές».
Το συγκρότημα των Νοτιοανατολικών Θερμών αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό σύνολο με διαδοχικές οικοδομικές φάσεις. Η «Οικία Νέρωνα» και οι Νοτιοανατολικές Θέρμες είναι δύο διαδοχικές οικοδομικές φάσεις του ίδιου χώρου με διαφορετική λειτουργία. Η «Οικία Νέρωνα» ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 5ο αι. π.Χ. ως Ιερό της Εστίας, ενώ τον 3ο αι. π.Χ. προστέθηκαν στοά και βοηθητικοί χώροι. Μεταξύ του 65-67 μ.Χ. ανεγέρθηκε εκεί πολυτελής έπαυλη για τη φιλοξενία του αυτοκράτορα Νέρωνα κατά την επίσκεψή του στην Ολυμπία, η οποία, στη συνέχεια, λειτούργησε ως επίσημος ξενώνας. Η έπαυλη περιλάμβανε μεγάλη περίστυλη αυλή, δωμάτια και κήπους, ενώ στο νότιο τμήμα της υπήρχαν λουτρικές εγκαταστάσεις. Στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. ο χώρος αναδιαμορφώθηκε και δημιουργήθηκε το συγκρότημα των νοτιοανατολικών θερμών. Το κτήριο μετατράπηκε σε δημόσια λουτρά με κεντρικό στοιχείο το «Οκτάγωνο», μια μνημειακή θολωτή αίθουσα που αποτελούσε τον θερμό χώρο. Οι θέρμες ενσωμάτωσαν και επαναχρησιμοποίησαν τμήματα της έπαυλης. Στους χώρους του μνημείου σώζονται διάφορα λίθινα και κεραμικά στοιχεία, όπως αρχιτεκτονικά μέλη, μαρμάρινες πλάκες, ένας λίθινος ποδονίφτης, καθώς και κεραμικά στοιχεία που συνδέονται με τα υπόκαυστα και τα συστήματα αγωγών.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου, όπως τη μερική αναστήλωση τμημάτων της τοιχοποιίας και της θολοδομίας, την αποκατάσταση των ανοιγμάτων και την ανάταξη κατακείμενων αρχιτεκτονικών μελών, την αποκάλυψη και προστασία του ψηφιδωτού δαπέδου με την κατασκευή νέου στεγάστρου, τη διαμόρφωση περιηγητικής διαδρομής και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Οι προτεινόμενες λύσεις αποσκοπούν στην άμεση προστασία και μακροχρόνια διατήρηση των αυθεντικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλή πρόσβαση. Η διαδρομή περιήγησης είναι απαραίτητο να εξυπηρετεί τους στόχους της επισκεψιμότητας και της προσβασιμότητας, χωρίς, όμως, να επιβαρύνει τα αυθεντικά δάπεδα, τα ψηφιδωτά και τις συμπληρώσεις τους ή να περιορίζει τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησής τους.
Η καινούργια αυτή φάση περιλαμβάνει τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.000.000 ευρώ, τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, την αποκατάσταση και ανάδειξη του ρωμαϊκού Οκταγώνου, της λεγόμενης «Οικίας του Νέρωνα», την γ’ φάση αποκάλυψης και ανάδειξης του Γυμνασίου, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του αναλήμματος των Θησαυρών του Κρονίου Λόφου.
«Η Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου και μακρόπνοου σχεδιασμού του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μοναδικού μνημειακού της πλούτου. Μετά την ολοκλήρωση και απόδοση στο κοινό τριών αποκατεστημένων μνημείων, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής ή εργαστηρίου του Φειδία, του συγκροτήματος των νοτίων θερμών και των θερμών του Λεωνιδαίου, περνάμε σε μια νέα φάση παρεμβάσεων» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: « Παράλληλα με τις επεμβάσεις στα μνημεία, το υπουργείο Πολιτισμού έχει βελτιώσει τις υποδομές προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, και για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης για όλους. Με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Αρχαία Ολυμπία, έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας ακτινοβολίας, ώστε να παραμείνει ζωντανός και προσβάσιμος στις επόμενες γενιές».
Το συγκρότημα των Νοτιοανατολικών Θερμών αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό σύνολο με διαδοχικές οικοδομικές φάσεις. Η «Οικία Νέρωνα» και οι Νοτιοανατολικές Θέρμες είναι δύο διαδοχικές οικοδομικές φάσεις του ίδιου χώρου με διαφορετική λειτουργία. Η «Οικία Νέρωνα» ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 5ο αι. π.Χ. ως Ιερό της Εστίας, ενώ τον 3ο αι. π.Χ. προστέθηκαν στοά και βοηθητικοί χώροι. Μεταξύ του 65-67 μ.Χ. ανεγέρθηκε εκεί πολυτελής έπαυλη για τη φιλοξενία του αυτοκράτορα Νέρωνα κατά την επίσκεψή του στην Ολυμπία, η οποία, στη συνέχεια, λειτούργησε ως επίσημος ξενώνας. Η έπαυλη περιλάμβανε μεγάλη περίστυλη αυλή, δωμάτια και κήπους, ενώ στο νότιο τμήμα της υπήρχαν λουτρικές εγκαταστάσεις. Στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. ο χώρος αναδιαμορφώθηκε και δημιουργήθηκε το συγκρότημα των νοτιοανατολικών θερμών. Το κτήριο μετατράπηκε σε δημόσια λουτρά με κεντρικό στοιχείο το «Οκτάγωνο», μια μνημειακή θολωτή αίθουσα που αποτελούσε τον θερμό χώρο. Οι θέρμες ενσωμάτωσαν και επαναχρησιμοποίησαν τμήματα της έπαυλης. Στους χώρους του μνημείου σώζονται διάφορα λίθινα και κεραμικά στοιχεία, όπως αρχιτεκτονικά μέλη, μαρμάρινες πλάκες, ένας λίθινος ποδονίφτης, καθώς και κεραμικά στοιχεία που συνδέονται με τα υπόκαυστα και τα συστήματα αγωγών.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου, όπως τη μερική αναστήλωση τμημάτων της τοιχοποιίας και της θολοδομίας, την αποκατάσταση των ανοιγμάτων και την ανάταξη κατακείμενων αρχιτεκτονικών μελών, την αποκάλυψη και προστασία του ψηφιδωτού δαπέδου με την κατασκευή νέου στεγάστρου, τη διαμόρφωση περιηγητικής διαδρομής και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Οι προτεινόμενες λύσεις αποσκοπούν στην άμεση προστασία και μακροχρόνια διατήρηση των αυθεντικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλή πρόσβαση. Η διαδρομή περιήγησης είναι απαραίτητο να εξυπηρετεί τους στόχους της επισκεψιμότητας και της προσβασιμότητας, χωρίς, όμως, να επιβαρύνει τα αυθεντικά δάπεδα, τα ψηφιδωτά και τις συμπληρώσεις τους ή να περιορίζει τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησής τους.
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