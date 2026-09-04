«Nurturing Mechanisms» στη Νάξο: Έκθεση σύγχρονης τέχνης στον ελαιώνα Καμπόνες - Η γυναίκα πίσω από την πρωτοβουλία και η φιλοσοφία της διοργάνωσης

Από τις 5/9 έως τις 19/9, ο ιστορικός οικογενειακός ελαιώνας φιλοξενεί την έκθεση «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Καμπόνες» - Η Μαρία Πολυκρέτη μιλά στο protothema.gr για τα έργα που θα παρουσιαστούν, αλλά και το μέλλον των Καμπόνων