Μαρία Πολυκρέκη: Η οικοδέσποινα της Νάξου

Με τη μητέρα της Ιουλία, η οποία μαγεύει με την παραδοσιακή μαγειρική της παρουσιαστές και συντάκτες διεθνών ταξιδιωτικών ΜΜΕ

Πρόσφατα ένας από τους εγκυρότερους ταξιδιωτικούς οδηγούς, το αμερικανικό περιοδικό « Travel and Leisure », έπλεξε το εγκώμιο του κτήματος Κάμπονες στη Νάξο για τις γαστρονομικές εμπειρίες που προσφέρει. Είναι το ίδιο ορεινό κατάφυτο κομμάτι γης μέσα στην κυκλαδίτικη γύμνια που τον Σεπτέμβριο του 2015 μάγεψε τον Αντονι Μπουρντέν και μέσα από το «Parts Unknown» έκανε το νησί γνωστό σε ανθρώπους που δεν φαντάζονταν ποτέ ότι υπήρχε τέτοιο μέρος.Το Κάμπονες είναι η περιουσία -κυριολεκτικά, αλλά κυρίως μεταφορικά- τηςη. Ενα από τα πιο εύφορα κομμάτια γης στη Νάξο, με ιστορία που ξεκινάει επί Ενετοκρατίας γύρω στο 1570, που ο προπάππος της κατάφερε να αγοράσει από τον Μισέλ Σανούδο, Ε’ Δούκα της Νάξου στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελώντας πρότυπο για τους απογόνους της οικογένειας που έχει ταυτίσει την ύπαρξή της με τη Νάξο.Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα διάσημο διεθνές ταξιδιωτικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει το όνομα της Μαρίας Πολυκρέτη. Εχουν προηγηθεί το CNN travel, το «Forbes magazine» και όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν περισσότερα. Στην πραγματικότητα, η δραστήρια επιχειρηματίας δεν σκοπεύει να επαναπαυτεί αν το νησί της δεν πάρει τη θέση που του αξίζει: ανάμεσα στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς του πλανήτη, δηλαδή. Εκτός από το ιστορικό κτήμα, με τον σύζυγό της και έπαρχο της Νάξου Γιάννη Μαργαρίτη είναι οι ιδιοκτήτες των πεντάστερων συγκροτημάτων φιλοξενίας «Naxian Collection Luxury Villas & Suites» και «Naxian on the Beach», του χαλαρού αλλά κάθε άλλο από πρόχειρου παραλιακού μπαρ και εστιατορίου «Tortuga» και του πρότζεκτ Naxian Experiences, μέσα από το οποίο ο επισκέπτης αποκτά τις πιο αυθεντικές εμπειρίες περιπέτειας, γαστρονομίας και καλής ζωής που έχει να προσφέρει η Νάξος Ζευγάρι στη ζωή και στη δουλειά, οι δυο τους έχουν κάθε λόγο να νιώθουν πως έριξαν τα θεμέλια για την τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια το νησί, πως ήταν από τους πρωτοπόρους που το πήγαν ένα μεγάλο βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας τα στάνταρ των υπηρεσιών του. «Με τον Γιάννη, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ήδη στον τουρισμό, όταν παντρευτήκαμε επιλέξαμε συνειδητά να ζήσουμε, να φτιάξουμε την οικογένειά μας και να δραστηριοποιηθούμε επιχειρηματικά στη Νάξο. Εδώ είναι οι ρίζες μας και το όραμά μας εξαρχής ήταν το νησί να αποκτήσει εξωστρέφεια, να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο».Από την εποχή που μπήκε στον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού, πριν από μια δεκαετία, τα ταξίδια της Μαρίας Πολυκρέτη σε όλο τον κόσμο αλλά και κάθε άλλη επαφή της με το εξωτερικό, μοιάζουν κάθε φορά με μια αποστολή να προσελκύσει κόσμο στο νησί, να το μάθει κι ο τελευταίος ταξιδευτής που δεν γνωρίζει καν το όνομά του. «Παλαιότερα τους εξηγούσα “είναι αυτό το νησί, ανάμεσα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη”, τους το έδειχνα στον χάρτη!» λέει αναπαριστώντας την κίνηση με το ένα δάχτυλο να κεντρίζει απανωτά την άλλη της παλάμη. «Τους προσκαλούσα ανοιχτά, χωρίς ανταλλάγματα, μου έφτανε μόνο να έρθουν, να δουν, να ζήσουν όσα έχει η δική μου Νάξος να προσφέρει».