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«Η Κουζίνα»: Η παράσταση που κέδρισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός
«Η Κουζίνα»: Η παράσταση που κέδρισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός
Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Κουτλή και τον Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις του περσινού θεατρικού χειμώνα, η «Κουζίνα», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη, επιστρέφει από τις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κιβωτός.
Γραμμένο το 1956, το έργο του Άρνολντ Γουέσκερ παραμένει οδυνηρά αναγνωρίσιμο. Πίσω από τις παραγγελίες, τα σκεύη, τις φωνές και την ταχύτητα της δουλειάς, αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός που καταναλώνει ανθρώπους. Η κουζίνα είναι ένας τόπος πίεσης και σύγκρουσης, ένας συμπυκνωμένος κόσμος εργασίας, επιβίωσης, βίας, επιθυμίας, σιωπηλής αντοχής και μικρών, πεισματικών ονείρων.
Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί με μαεστρία ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών δημιουργώντας έναν σκηνικό οργανισμό που κινείται με χιούμορ, σκληρότητα, ρυθμό και ακρίβεια μηχανής — χωρίς ποτέ να χάνει τον άνθρωπο μέσα στον θόρυβο. Από τα κουζινικά σκεύη γεννιέται ένα μουσικό σύμπαν, οι πάγκοι γίνονται πεδίο σύγκρουσης, και το εστιατόριο μετατρέπεται σε μικρογραφία μιας κοινωνίας που ζητά συνεχώς περισσότερα από τους ανθρώπους της.
Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Αντρέι, ένας άνθρωπος εκρηκτικός και εύθραυστος μαζί. Ένας μάγειρα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος μέσα σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα ούτε για όνειρο. Γύρω του, ένας πολυπρόσωπος θίασος συνθέτει μια κουζίνα-κοινότητα: σκληρή, αστεία, θορυβώδη, τρυφερή, εξαντλημένη, βαθιά ανθρώπινη.
Μαζί με τον Μιχάλη Σαράντη παίζουν οι ηθοποιοί Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής/ Τάκης Σακελλαρίου, Ντένια Στασινοπούλου, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς/ Γιάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης, και Γιλμάζ Χουσμέν.
Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη 20:00
Πέμπτη, Παρασκευή 21:00
Σαββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Γραμμένο το 1956, το έργο του Άρνολντ Γουέσκερ παραμένει οδυνηρά αναγνωρίσιμο. Πίσω από τις παραγγελίες, τα σκεύη, τις φωνές και την ταχύτητα της δουλειάς, αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός που καταναλώνει ανθρώπους. Η κουζίνα είναι ένας τόπος πίεσης και σύγκρουσης, ένας συμπυκνωμένος κόσμος εργασίας, επιβίωσης, βίας, επιθυμίας, σιωπηλής αντοχής και μικρών, πεισματικών ονείρων.
Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί με μαεστρία ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών δημιουργώντας έναν σκηνικό οργανισμό που κινείται με χιούμορ, σκληρότητα, ρυθμό και ακρίβεια μηχανής — χωρίς ποτέ να χάνει τον άνθρωπο μέσα στον θόρυβο. Από τα κουζινικά σκεύη γεννιέται ένα μουσικό σύμπαν, οι πάγκοι γίνονται πεδίο σύγκρουσης, και το εστιατόριο μετατρέπεται σε μικρογραφία μιας κοινωνίας που ζητά συνεχώς περισσότερα από τους ανθρώπους της.
Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Αντρέι, ένας άνθρωπος εκρηκτικός και εύθραυστος μαζί. Ένας μάγειρα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος μέσα σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα ούτε για όνειρο. Γύρω του, ένας πολυπρόσωπος θίασος συνθέτει μια κουζίνα-κοινότητα: σκληρή, αστεία, θορυβώδη, τρυφερή, εξαντλημένη, βαθιά ανθρώπινη.
Μαζί με τον Μιχάλη Σαράντη παίζουν οι ηθοποιοί Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής/ Τάκης Σακελλαρίου, Ντένια Στασινοπούλου, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς/ Γιάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης, και Γιλμάζ Χουσμέν.
Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη 20:00
Πέμπτη, Παρασκευή 21:00
Σαββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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