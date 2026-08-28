Νατάσσα Μποφίλιου: Μουσικό ραντεβού για δύο βραδιές στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νατάσσα Μποφίλιου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Νατάσσα Μποφίλιου: Μουσικό ραντεβού για δύο βραδιές στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει

Νατάσσα Μποφίλιου: Μουσικό ραντεβού για δύο βραδιές στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
6 ΣΧΟΛΙΑ
Όχι μία αλλά δύο διαδοχικές βραδιές, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, έχει κλείσει ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό η Νατάσσα Μποφίλιου. Μαζί με τους σταθερούς μουσικούς συνεργάτες της, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, η ερμηνεύτρια θα δώσει δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Θα παρουσιάσουν το «Μέτρημα», τη μουσική τους παράσταση που γεννήθηκε σε μια στιγμή μετάβασης. Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει με το «Όλα τέλεια» που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου από νέο δισκογραφικό label «CUT»,  γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

Οι ίδιοι σημειώνουν αναφερόμενοι στη μουσική αυτή παράσταση με την οποία περιόδευσαν το φετινό καλοκαίρι ανά την Ελλάδα: «Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας.

Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του «Κάτι καίγεται», είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας.

Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.»

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης