Νατάσσα Μποφίλιου: Μουσικό ραντεβού για δύο βραδιές στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Όχι μία αλλά δύο διαδοχικές βραδιές, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου
, έχει κλείσει ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό η Νατάσσα Μποφίλιου
. Μαζί με τους σταθερούς μουσικούς συνεργάτες της, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, η ερμηνεύτρια θα δώσει δύο συναυλίες
στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
.
Θα παρουσιάσουν το «Μέτρημα», τη μουσική τους παράσταση που γεννήθηκε σε μια στιγμή μετάβασης. Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει με το «Όλα τέλεια» που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου από νέο δισκογραφικό label «CUT», γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.
Οι ίδιοι σημειώνουν αναφερόμενοι στη μουσική αυτή παράσταση με την οποία περιόδευσαν το φετινό καλοκαίρι ανά την Ελλάδα: «Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας.
Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του «Κάτι καίγεται», είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.
Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας.
Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.»
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