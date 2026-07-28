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Πειραιώς 260: Με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια το φινάλε του προγράμματός της
Πειραιώς 260: Με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια το φινάλε του προγράμματός της
Φέτος γιόρτασε την επέτειο των 20 χρόνων φιλοξενίας παραστάσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Πανηγυρικά, με παραδοσιακή μουσική και χορό, έπεσε, το βράδυ της Δευτέρας, η αυλαία του φετινού προγράμματος της Πειραιώς 260, που αποτελεί εδώ και 20 χρόνια φιλόξενη στέγη για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Τελευταία παράσταση για φέτος ήταν το εξαιρετικό «A TRIAL» της Κριστιάν Ζαταΐ, με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα, γνωστό στο διεθνές κοινό από τον ρόλο τους ως Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά «Narcos» του Netflix. Και τις δύο βραδιές που παρουσιάστηκε η παράσταση ήταν sold out.
Μετά το φινάλε της δεύτερη παράστασης η βραδιά συνεχίστηκε γιορτινά στην Πλατεία της Πειραιώς 260, όπου πλήθος κόσμου χόρεψε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις μουσικές και τα τραγούδια του παραδοσιακού συγκροτήματος «Κιντέρια», σφραγίζοντας με τον πιο ζεστό τρόπο το κλείσιμο μιας ξεχωριστής, επετειακής χρονιάς.
Με αυτή τη γιορτινή διάθεση έκλεισε ένας κύκλος δύο μηνών, κατά τον οποίο το κοινό παρακολούθησε δεκάδες παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής και άλλες δράσεις. Καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος στάθηκε η συμβολή μιας κοινότητας άνω των 300 ανθρώπων -τεχνικοί, ταξιθέτες, ταμίες, προσωπικό παραγωγής, πωλητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολλοί ακόμη- που, μαζί με τους καλλιτέχνες, έδωσαν ζωή στην Πειραιώς 260.
Τελευταία παράσταση για φέτος ήταν το εξαιρετικό «A TRIAL» της Κριστιάν Ζαταΐ, με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα, γνωστό στο διεθνές κοινό από τον ρόλο τους ως Πάμπλο Εσκομπάρ στη σειρά «Narcos» του Netflix. Και τις δύο βραδιές που παρουσιάστηκε η παράσταση ήταν sold out.
Μετά το φινάλε της δεύτερη παράστασης η βραδιά συνεχίστηκε γιορτινά στην Πλατεία της Πειραιώς 260, όπου πλήθος κόσμου χόρεψε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις μουσικές και τα τραγούδια του παραδοσιακού συγκροτήματος «Κιντέρια», σφραγίζοντας με τον πιο ζεστό τρόπο το κλείσιμο μιας ξεχωριστής, επετειακής χρονιάς.
Με αυτή τη γιορτινή διάθεση έκλεισε ένας κύκλος δύο μηνών, κατά τον οποίο το κοινό παρακολούθησε δεκάδες παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής και άλλες δράσεις. Καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος στάθηκε η συμβολή μιας κοινότητας άνω των 300 ανθρώπων -τεχνικοί, ταξιθέτες, ταμίες, προσωπικό παραγωγής, πωλητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολλοί ακόμη- που, μαζί με τους καλλιτέχνες, έδωσαν ζωή στην Πειραιώς 260.
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