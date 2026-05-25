Γιώργος Νταλάρας: Σε συλλεκτικό βινύλιο κυκλοφρούν οι ερμηνείες του από τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Γιώργου Κιμούλη
Στα τραγούδια του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και της Λίνας Νικολακοπούλου
Σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου κυκλοφορεί το άλμπουμ «Οιδίπους Τύραννος» του Γιώργου Νταλάρα με τα τραγούδια της παράστασης του Γιώργου Κιμούλη, σε μουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Το άλμπουμ, που αρχικά κυκλοφόρησε σε cd τον Ιανουάριο του 2026, αγαπήθηκε πολύ από κοινό και κριτικούς και αποκτά πλέον νέα ζωή μέσα από τον αυθεντικό, ζεστό ήχο του βινυλίου.
Ο Γιώργος Κιμούλης ανέβασε πριν από 20 χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα την παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» σε σκηνοθεσία δική του και μετάφραση Κ.Χ.Μύρη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην μουσική, την ερμηνεία και τον λόγο. Ο Γιώργος Νταλάρας ως ερμηνευτής και Κορυφαίος του χορού ερμήνευσε τα τραγούδια βασισμένα στον μύθο του Οιδίποδα.
Η μουσική της παράστασης ηχογραφήθηκε ζωντανά στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε στο studio με την συμμετοχή εξαίρετων σολίστ μουσικών και λεπτομερή επεξεργασία, με ενορχήστρωση του Γιώργου Ζαχαρίου.
Μετά από επανειλημμένες ακροάσεις όλα αυτό το διάστημα, ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη και όλους τους συντελεστές αποφάσισαν να εκδώσουν αυτό το μουσικό υλικό.
Την Τετάρτη Μαΐου στις 20:30 ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιώργος Κιμούλης θα βρίσκονται στο Café του Public Συντάγματος για να υπογράψουν τα βινύλια στο κοινό.
