Η πρώτη διεθνής έκθεση ζωγραφικής του Norman Hyams έρχεται στην Πάτμο

Η Πάτμος θα φιλοξενήσει από τις 12 έως τις 24 Αυγούστου την έκθεση «ΠΝΕΥΜΑ PNEVMA», την πρώτη διεθνή παρουσίαση ζωγραφικών έργων του Βρετανού καλλιτέχνη Norman Hyams μετά τον θάνατό του, το φθινόπωρο του 2024.Η έκθεση διοργανώνεται από τη Hannah Barry Gallery, σε συνεργασία με το The Patmos Trust, και θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό Σταύρακα, στη Χώρα της Πάτμου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της παρουσίασης «No Rush», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 2025, και φέρνει για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μια μεγάλη ενότητα έργων του Hyams. Πολλοί από τους πίνακες επιλέχθηκαν απευθείας από το εργαστήριό του στο Λονδίνο και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται η Πάτμος, τα Δωδεκάνησα και η θάλασσα του Αιγαίου, θέματα που απασχόλησαν τον καλλιτέχνη επί σειρά ετών. Οι πίνακές του αποτυπώνουν το νησιωτικό τοπίο μέσα από άλλοτε ρεαλιστικές και άλλοτε αφαιρετικές συνθέσεις, ενώ αξιοποιεί ασυνήθιστα υλικά, όπως παλιές παλέτες χρωμάτων, τελάρα φρούτων, σφουγγάρια και πιάτα, μετατρέποντάς τα σε ζωγραφικές επιφάνειες.Ο τίτλος «ΠΝΕΥΜΑ PNEVMA» επιλέχθηκε από τη σύζυγό του, Sacha Hyams, και παραπέμπει στην αρχαιοελληνική λέξη που σημαίνει «αναπνοή» ή «πνεύμα», συμβολίζοντας τη ζωτική δύναμη που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, διαπερνά το έργο του δημιουργού. Η Πάτμος είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή της οικογένειας, καθώς αποτελούσε σταθερό τόπο θερινής παραμονής, με τις καθημερινές εμπειρίες και τις εικόνες του νησιού να μετατρέπονται σταδιακά σε βασικές πηγές έμπνευσης.Η έκθεση αναπτύσσεται στις τέσσερις αίθουσες του Αρχοντικού Σταύρακα και περιλαμβάνει έργα που εξερευνούν τόσο το φυσικό τοπίο όσο και τον εσωτερικό κόσμο του καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η επαναλαμβανόμενη μορφή ενός δύτη, που εμφανίζεται ως μοναχική φιγούρα μέσα στη θάλασσα, καθώς και μια σειρά πινάκων που αναπαριστούν το Καστελλόριζο, παρότι ο Hyams δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το ακριτικό νησί, αλλά το γνώρισε μέσα από αφηγήσεις της οικογένειάς του.Ο Norman Hyams γεννήθηκε το 1966 και έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο. Αποφοίτησε από το Chelsea College of Art και έργα του βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές, όπως η Government Art Collection του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια της πορείας του πραγματοποίησε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε γκαλερί του Λονδίνου και της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του ένα ιδιαίτερο ζωγραφικό έργο, με έντονη αναφορά στο τοπίο, τη μνήμη και την παρατήρηση. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν την έκθεση καθημερινά από τις 19:00 έως τις 22:00, έως και τις 24 Αυγούστου.