Γιώργος Γάλλος και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μαζί το Φθινόπωρο στον «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ
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Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Γιώργος Γάλλος

Γιώργος Γάλλος και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μαζί το Φθινόπωρο στον «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ

Την παράσταση σκηνοθετεί η Κατερίνα Ευαγγελάτου

Γιώργος Γάλλος και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μαζί το Φθινόπωρο στον «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ
Ο Γιώργος Γάλλος και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη θα είναι το δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο του «Μακμπέθ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που θα σκηνοθετήσει η Κατερίνα Ευαγγελάτου, τη νέα θεατρική περίοδο, στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη.
Γιώργος Γάλλος και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μαζί το Φθινόπωρο στον «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ

Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή των ηθοποιών Μιχάλη Μιχαλακίδη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Έλενας Τοπαλίδου, Αλεξάνδρας Λέρτα, Ερρίκου Μηλιάρη, Χρήστου Διαμαντούδη, Σταύρου Καλλιγά, Γιώργη Παρταλίδη, Βασίλης Μίχα και Γιώργου Μπραουδάκη.

Η παράσταση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανεβεί στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αποφασίστηκε, λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, να παρουσιαστεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».

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