Πέθανε ο συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, Δημήτρης Πυρομάλλης, που δώρισε το 2023 τη συλλογή του στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ο Δημήτρης Πυρομάλλης γεννήθηκε το 1958, σε ηλικία τεσσάρων ετών συνάντησε τυχαία τη Μ. Κάλλας στο νησί της Ζακύνθου, γεγονός που τον επηρέασε σε τέτοιο βαθμό ώστε από την ηλικία των 20 ετών αφιέρωσε τη ζωή του στη συλλογή για την τέχνη της