Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου: Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο θεατρικό έργο του Ιβάν Βιριπάγεφ

Μια σύγχρονη Μήδεια είναι η κεντρική ηρωίδα στο νέοτου διακεκριμένου θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου και σκηνοθέτημε τίτλο «I-ONE», θα παρουσιαστεί, σε, στις, στο, σε σκηνοθεσία του Γκαλίν Στόεφ,Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται μια γυναίκα, μια «Μήδεια του 21ου αιώνα», που, στην Αμερική του 2050, διαπράττει ένα διπλό έγκλημα εκδίκησης: σκοτώνει τον θετό της γιο και τη Γαλλίδα παιδαγωγό του, που ήταν και ερωμένη του άντρα της. Ενώπιον της δικαιοσύνης, καλείται να επιλέξει την τιμωρία της: φυλάκιση ή μία πειραματική θεραπεία, το I-ONE, που θα επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει στον εγκέφαλό της. Επιλέγει τη θεραπεία.Ο Ιβάν Βιριπάγεφ οδηγήθηκε στη δημιουργία μιας σύγχρονης Μήδειας μέσα από τη διαδικασία της συγγραφής, χωρίς να έχει αυτή την πρόθεση αρχικά. Ο απόηχος της αρχαίας τραγωδίας, εγγεγραμμένος στη συλλογική μνήμη, ισχυρός, εσαεί παρόν. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ισχυρίζεται, καταλληλότερο θέατρο για την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.Η θεραπεία I-ONE είναι ένα νευρο-προγραμματισμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει ανακούφιση, τάξη και έναν τρόπο να συνεχίσει κανείς να ζει. Το μόνο που απαιτεί είναι η «διόρθωση». Όσο όμως πλησιάζει το I-ONE στη «σωτηρία» της ηρωίδας, τόσο λιγότερο ξεκάθαρο γίνεται πού τελειώνει η διόρθωση, πού αρχίζει η ίδια και τι είναι αυτό που προορίζεται να παραμείνει. Είναι η στιγμή που τίθεται το κρίσιμο ερώτημα «Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».Η παράσταση είναι δομημένη ως ορατόριο για τρεις φωνές και ερμηνεύεται από ένα διεθνές καστ τριών ηθοποιών — μίας Ελληνίδας, της, μίας Πολωνής (Karolina Rzepa) και μίας Αυστραλής (Antigone Duchesne). Εκτυλίσσεται ως η πορεία ενός εαυτού που χάνει το κέντρο του και αναζητά τον δρόμο της επιστροφής στον ίδιο του τον εαυτό.Επιπλέον, στις 8 Αυγούστου ο Ιβάν Βιριπάγεφ θα πραγματοποιήσει masterclass με θέμα «Το ανθρώπινο και το τεχνολογικό υποκείμενο: κατασκευάζοντας την ταυτότητα στο σύγχρονο θέατρο» στο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Επιδαύρου. (Ώρα 11.00-13.00, είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας).