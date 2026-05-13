Ανδρέας Κωνσταντίνου: Υποδύεται τον Σοπέν σε μουσικοθεατρική παράσταση στο Ωδείο Αθηνών

Η ζωή και το έργο ενός μεγάλου συνθέτη, του «ποιητή του πιάνου», αλλά και μια ολόκληρη μουσική εποχή, αυτή του Ρομαντισμού, ξεδιπλώνεται επί σκηνής στην

με τίτλο «

» που θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 18.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του

Τον ρόλο του Σοπέν, ο οποίος είναι βασισμένος στις προσωπικές σημειώσεις του και τα ημερολόγιά του, έχει αναλάβει ο εξαιρετικός ηθοποιός

, ενώ θα συνοδεύεται από την καταξιωμένη πιανίστα και μουσικολόγος

η οποία θα παίζει ζωντανά κάποια από τα σημαντικότερα έργα του συνθέτη. Επί σκηνής θα βρεθεί και ο διακεκριμένος βιολονίστας Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Η Τατιάνα Παπαγεωργίου με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου

Ο Φρέντερικ Σοπέν, ο μουσουργός με την εύθραυστη ψυχοσύνθεση, τους φυματικός πνεύμονες και την θεία έμπνευση, που γεννήθηκε πριν 215 χρόνια και έφυγε πρόωρα από την ζωή στα 39 του, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ’ εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας..

Ήταν ένας άνθρωπος βγαλμένος μέσα από τις συνθήκες του πολέμου: «Έχουμε πόλεμο... Τα σύνορα έκλεισαν …παντού φωτιά…τα όνειρα μου χάθηκαν…» γράφει ο στα χειρόγραφα του το 1830.



Απέδρασε από τη φλεγόμενη και κατακτημένη από τους Ρώσους τότε, Βαρσοβία, επιβιβάστηκε σε ένα τρένο για τη Βιέννη με μόνη περιουσία τις χειρόγραφες παρτιτούρες του αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μακριά από τον πόλεμο και κυνηγώντας το όνειρο του στις μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπη.



Ο συνθέτης έστελνε στην Βαρσοβία, στους δικούς του και στην μάχη για την πατρίδα ό,τι χρήματα κέρδιζε με την μουσική του. Με αγωνία για την πατρίδα, γράφει, στην Βιέννη, το 1830: «Άραγε οι γονείς μου ζούν; Θα ξαναδώ το πατρικό μου σπίτι; ….και πως να ζήσω μακριά από την πατρίδα μου…;»



Θα ζήσει και θα δημιουργήσει με αυτή την θλίψη, χαρίζοντας μας υπέροχα αριστουργήματα, εμπνευσμένα από την αγάπη για την πατρίδα του όπως η «Τραγική» Πολωνέζα και η «Επαναστατική» Σπουδή.



Ο Φρέντερικ Σοπέν γρήγορα γοήτευσε τα μουσικά σαλόνια του Παρισιού και κυριάρχησε στα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Θα συναναστραφεί τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής ανάμεσα τους οι Βίκτωρ Ουγκώ, Ντελακρουά, Μπερλιόζ, Μπαλζάκ κ.α και θα μεσουρανήσει κατακτώντας με την μουσική του.



Εκεί θα συναντήσει και τη Γεωργία Σάνδη, τη φιλέλληνα διανοούμενη της εποχής, τη μοναδική γυναίκα συγγραφέα, με την οποία θα ζήσει έναν έρωτα που θα τελειώσει τραυματικά και από τον οποίο είναι εμπνευσμένα αρκετά έργα του.