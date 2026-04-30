Λίνα Μενδώνη: Συνάντηση με εκπροσώπους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων
Τους ευχαρίστησε για τη συνδρομή τους στην επιστροφή 91 εβραϊκών κειμηλίων από την Πολωνία και τους ενημέρωσε για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη
Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εβραϊκών Αποκαταστάσεων (ΠΟΕΑ - World Jewish Restitution Organization) Gideon Taylor και τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων (Chief Operating Officer) Mark Weitzman, είχε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία του Πρόεδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας (ΚΙΣΕ) Δαυίδ Σαλτιέλ, και εκπροσώπων της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα.
Η υπουργός Πολιτισμού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΠΟΕΑ για τη συνδρομή τους στην επιτυχή κατάληξη της επιστροφής των 91 εβραϊκών κειμηλίων από την Πολωνία, τα οποία είχαν κλαπεί από ελληνικές συναγωγές, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και σήμερα φυλάσσονται στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ).
Από πλευράς τους, τόσο ο Gideon Taylor όσο και ο Mark Weitzman, εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τις ενέργειες του υπουργείου Πολιτισμού και δήλωσαν πως προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ιδίως σε θέματα που αφορούν στην διερεύνηση της προέλευσης εβραϊκών αντικειμένων, τα οποία ανήκουν σε μουσεία ανά τον κόσμο.
Η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε πως τα ελληνικά μουσεία εφαρμόζουν βάσει των Διεθνών Συμβάσεων και του αρχαιολογικού νόμου πρότυπες διαδικασίες για την τεκμηρίωση και διακρίβωση της προέλευσης των εκθεμάτων τους, τις οποίες ως καλές πρακτικές η Ελλάδα μπορεί να τις προτείνει και σε άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.
Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε, επίσης, στον πρόσφατο χαρακτηρισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Καρυάς, στη Φθιώτιδα, ως ιστορικού τόπου μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως έχει ήδη δρομολογηθεί η εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση του σταθμού και τη λειτουργία του, ως εκθεσιακού χώρου τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων των Ναζί, στην περιοχή.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο που επιτελείται στην κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, μέρος του προϋπολογισμού του οποίου προέρχεται από τον ΠΟΕΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης και προβολής της ιστορικής μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Σε αυτό συνεισφέρει, εξάλλου, και το έργο «Ιώσηπος» των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος. Πρόκειται για ένα ψηφιακό αποθετήριο με περισσότερα από 212.000 μοναδικά τεκμήρια και πάνω από 2.000.000 ψηφιακές λήψεις, το οποίο τέθηκε, πριν από λίγες μέρες, στη διάθεση του κοινού. Τέλος, προσκάλεσε τον ΠΟΕΑ να συμμετάσχει ενεργά στο επόμενο συνέδριο Cultural Heritage School, που διοργανώνει το ΥΠΠΟ σε συνεργασία με το State Department, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και τον ICOM.
Μετά τη συνάντηση εργασίας, ακολούθησε, στην Εθνική Πινακοθήκη, σύντομη τελετή με την παρουσίαση σημαντικών κειμηλίων που επέστρεψαν πρόσφατα από την Πολωνία στην Ελλάδα και φυλάσσονται στο Εβραϊκό Μουσείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα