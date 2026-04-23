Τα βραβεία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο 2026

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο 2026 ανακοινώνει τα Βραβεία Κοινού Astron για θεατές με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, καθώς και τα Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής





Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο



Κλείσιμο



Με την απονομή των βραβείων του ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο 2026 (SFGFF). Οι δια ζώσης προβολές της 23ης ετήσιας διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν από τις 14 έως τις 21 Μαρτίου, στην αίθουσα προβολών Delancey Street Screening Room στο Σαν Φρανσίσκο . Το διαδικτυακό φεστιβάλ επέτρεψε την παρακολούθηση σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά , από τις 14 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου, και περιλάμβανε όλες τις ταινίες των δια ζώσης προβολών — 8 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, 9 ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας — καθώς και 16 ντοκιμαντέρ . Κάθε διαδικτυακός θεατής κλήθηκε να ψηφίσει για τα Βραβεία Επιλογής Κοινού, γνωστά ως Βραβεία Astron, στις κατηγορίες Ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίας Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ, ως εξής:Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο grfilm.com Αγαπημένη Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους του Κοινού: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ Β ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ, σε σκηνοθεσία ATHANASIOS TOMMY SKLAVOS2η θέση: Σπασμένη Φλέβα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη3η θέση: Μην Γελάς, (Θα Σε Δουν), σε σκηνοθεσία Νίκου ΔημητρόπουλουΑγαπημένη Ταινία Μικρού Μήκους του Κοινού: Στάχτη στη Στάχτη (Χους ει και εις χουν απελεύσει) σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανασάκη2η θέση: Fuit, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χαντζή3η θέση: Άδικες Διαδρομές, σε σκηνοθεσία Γιώργου ΛογοθέτηΑγαπημένο Ντοκιμαντέρ του Κοινού: Change Makers, σε σκηνοθεσία Casey Beck2η θέση: 7 Summits, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Πολυδωρόπουλου3η θέση: 3 Friends - 3 Φίλοι, σε σκηνοθεσία Daniel Michael Gurry

ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ASTRON – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους

Αγαπημένη Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους του Κοινού: Rooster, σε σκηνοθεσία Τάσσου Γερακινη

2η θέση: Life in a Beat, σε σκηνοθεσία Amerissa Basta

3η θέση: Μην Γελάς, Θα Σε Δουν, σε σκηνοθεσία Νίκου Δημητρόπουλου



Ταινία Μικρού Μήκους

Αγαπημένη Ταινία Μικρού Μήκους του Κοινού: Fuit, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χαντζή

2η θέση: Στάχτη στη Στάχτη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανασάκη

3η θέση: Gekas, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μουτσιάκα



ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους (χρηματικό έπαθλο $1.000, με την ευγενική χορηγία των Nick & Athena Arvanitidis)

Broken Vein, σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους (χρηματικό έπαθλο $1.000, με την ευγενική χορηγία του Courtney and Alexander Germanacos Pythia Fund)

Δάφνη Πατακιά για την ερμηνεία της στο Our Wildest Days



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Ταινία Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους (χρηματικό έπαθλο $1.000, με την ευγενική χορηγία του Courtney and Alexander Germanacos Pythia Fund)

Βασίλης Μπισμπίκης για την ερμηνεία του στο Broken Vein



Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους (χρηματικό έπαθλο $500, με την ευγενική χορηγία των Kleon και Demetrios Skourtis, εις μνήμην της μητέρας τους Katie)

Gekas, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μουτσιάκα



Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους (χρηματικό έπαθλο $500, με την ευγενική χορηγία του Courtney and Alexander Germanacos Pythia Fund)

Φλομαρία Παπαδάκη για τις ερμηνείες της στα NIKH και Prelude to a Supernova



Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους (χρηματικό έπαθλο $500, με την ευγενική χορηγία του Courtney and Alexander Germanacos Pythia Fund)

Δημήτρης Δρόσος για την ερμηνεία του στο Στάχτη στη Στάχτη



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (χρηματικό έπαθλο $1.000, με την ευγενική χορηγία του Dr. Alexi Exuzides)

Change Makers



Ειδική Μνεία Ντοκιμαντέρ

Valentinos