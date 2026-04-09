Cycladic Identity: Εκδηλώσεις στην Πάρο για την τοπική κοινωνία 18 και 19 Απριλίου

Η Πρωτοβουλίατου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει στηνστις, μια σειρά από, με θέμα την εκπαίδευση, τη γαστρονομία αλλά και ιστορίες και μνήμες της Πάρου. Οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο και θα πραγματοποιηθούν στονμε την υποστήριξη τουΟι εκδηλώσεις θα διερευνήσουν τον ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στη σύνδεση της νέας γενιάς με τον τόπο της, τη σχέση της γαστρονομικής παράδοσης με τη βιωσιμότητα και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας και τη δύναμη της προσωπικής μνήμης και αφήγησης ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Κάθε αντικείμενο, κάθε τοπικό τοπικό προϊόν, κάθε εκπαιδευτική εμπειρία κρύβει μια ιστορία που ανήκει στον τόπο.Σάντρα Μαρινόπουλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής ΤέχνηςΆννα Κάγκανη – Κορτιάνου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου ΠάρουΗ συζήτηση εξετάζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας και στη σύνδεση της νέας γενιάς με τον τόπο της.Μέσα από διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες, αναδεικνύεται πώς η γνώση, η παιδεία και η βιωματική μάθηση συμβάλλουν στη συνέχεια, τη συνοχή και τη δυναμική εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.Συντονίζει ο Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity- Λάουρα Μετανάι, Μαθήτρια Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Πάρου- Δημήτρης Παπαναγιωτάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρο Καινοτομίας Πάρου, Αντιπρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Πάρου- Λίνα Ράπτη, Φιλόλογος, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Πάρου

- Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, Φιλόλογος και Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ΠάρουΗ συζήτηση υπογραμμίζει πώς η τοπική παραγωγή και η γαστρονομική παράδοση μεταφέρουν γνώση και αξίες του τόπου μας από γενιά σε γενιά. Μέσα από τις εμπειρίες των παραγωγών, αναδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στη γη, την κοινότητα και τη βιωσιμότητα.Συντονίζει η Νίκη Μηταρέα, συγγραφέας και δημοσιογράφος- Αρσένης Λουκής, Βιολογικός Παραγωγός, Ταμίας και Μέλος της Paros Farming Community- Κατερίνα Μόσχου, Ιδρύτρια του τυροκομείου «Το Πάριον»- Σάββας Μωραΐτης, Οινοποιός- Άγγελος Πιτσικαλής, παραγωγός μελιού στην Πάρο και Πρόεδρος του Συλλόγου ΜελισσοκόμωνΣεμινάριο Αφήγησης με τη Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης, Ιδρύτρια του Storymentor & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity και τον Κωστή Σφυρικίδη, Voice Coach και Συνιδρυτή του StorymentorΚάθε αντικείμενο κρύβει μια ιστορία. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Το σεμινάριο αφήγησης εστιάζει στο πώς τα αντικείμενα, πέρα από τη χρηστική τους αξία, λειτουργούν ως φορείς μνήμης και ιστορίας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να φέρουν ένα μικρό αντικείμενο που συνδέεται με την Πάρο ή με τις δικές τους αναμνήσεις από το νησί. Με αφετηρία αυτό θα μάθουν να δημιουργούν και να μοιράζονται σύντομες προσωπικές ιστορίες. Μέσα από απλές βιωματικές ασκήσεις θα ανακαλύψουν πώς οι προσωπικές μνήμες μπορούν να μετατραπούν σε αφηγήσεις που φωτίζουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους.Τοείναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης και Ιδρύτρια του Story Mentor. Η πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 26 προγράμματα σε 15 νησιά των Κυκλάδων, εκ των οποία τρία έχουν διακυκλαδικό χαρακτήρα, αφορούν δηλαδή περισσότερα από ένα νησιά των Κυκλάδων.